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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कर्क वालों के लिए बिजनेस में सावधानी का समय, एक चूक चौपट कर सकती है कारोबार

Kark Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कर्क वालों के लिए बिजनेस में सावधानी का समय, एक चूक चौपट कर सकती है कारोबार

Kark Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): कर्क राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 08:35 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. इस दौरान आपके कई सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन उनमें थोड़ी रुकावटें या देरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी. यदि आप जल्दबाजी में परिणाम पाने की कोशिश करेंगे, तो चीजें और उलझ सकती हैं. इसलिए हर काम को संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता का संकेत दे रहा है. किसी भी नए निवेश या योजना पर काम करने से पहले पूरी तरह से सोच-विचार कर लें. बिना जांच-पड़ताल के किसी भी डील में पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है. इस समय भ्रम या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आर्थिक हानि का कारण बन सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर ही उठाएं.
  • सप्ताह के मध्य का समय आपके स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान आपको अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो उसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें. मौसम बदलने या पुरानी बीमारी के उभरने से आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है. समय पर इलाज और सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है.
  • रिश्तों की बात करें तो इस अवधि में किसी प्रियजन के साथ मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें और शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें. यदि आप अपनी बात को संयम और समझदारी से रखेंगे, तो किसी भी बड़े विवाद से बच सकते हैं.
  • शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत का संकेत दे रहा है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपेक्षित परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. बिना मेहनत के सफलता मिलना मुश्किल होगा, इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों को अचानक अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है. काम का दबाव बढ़ने से मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है, लेकिन यदि आप सही योजना के साथ काम करेंगे तो सब कुछ संभाल पाएंगे.
  • प्रेम जीवन के मामले में आपको इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन्हें नजरअंदाज करने से बचें, अन्यथा रिश्ते में दूरी आ सकती है. वहीं दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए धैर्य, सावधानी और संतुलन बनाए रखने का संदेश दे रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Kark Rashifal 2026 Cancer  Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन उनमें देरी या रुकावटें आ सकती हैं। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है।

व्यापार से जुड़े कर्क राशि वालों को इस सप्ताह क्या सलाह दी जाती है?

व्यापार से जुड़े जातकों को सतर्क रहने की सलाह है। किसी भी नए निवेश या योजना पर काम करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं।

कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

सप्ताह का मध्य स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें। पुरानी बीमारी को नजरअंदाज न करें।

कर्क राशि वालों के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए क्या है?

शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें।

प्रेम जीवन के मामले में कर्क राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

प्रेम जीवन में थोड़ा सतर्क रहें। लव पार्टनर की भावनाओं को समझें और नजरअंदाज न करें। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

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