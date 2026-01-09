Kark Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय कर्क राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. इस दौरान जीवन में आगे बढ़ने के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, जिनका सही उपयोग कर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

करियर और कारोबार के लिहाज से सप्ताह का पूर्वार्ध विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा-चढ़ा रहेगा, जिससे टीमवर्क के जरिए बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा और आपकी प्रतिभा की सराहना होगी.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2026)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस सप्ताह आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. जिसका लाभ उठाते हुए आप कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं. करियर-कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए अत्यंत ही शुभ एवं अनुकूल रहेगा. इस दौरान आपके भीतर पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा.

टीम वर्क के जरिए आप आप अपना बेस्ट देने में कामयाब हो जाएंगे. नेतृत्व के गुणों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे. विरोधी परास्त होंगे. मुकदमे आदि में फैसला आपके हक में आ सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों का फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा. किसी योजना विशेष से बड़ा लाभ होने के योग बनेंगे.

इस सप्ताह आप अपने व्यावसायिक कौशल से और मेहनत से किसी महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में कामयाब हो जाएंगे. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी. लव लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ,अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल पार्टनर के लिए जरूर निकालें और अपनी वाणी और व्यवहार में शालीनता बनाए रखें.

कर्क राशि के लिए उपाय- शिवाष्टक का पाठ करें.