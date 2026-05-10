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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: प्रतियोगी छात्रों को मिल सकती है बड़ी सफलता, कारोबार में होगा विस्तार, पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: प्रतियोगी छात्रों को मिल सकती है बड़ी सफलता, कारोबार में होगा विस्तार, पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : जागृति सोनी बरसले | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 10 May 2026 07:53 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी. करियर, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है. धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर आप अपने अधिकांश कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.

पारिवारिक जीवन

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा अशांत रह सकता है और किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है. हालांकि इस दौरान किसी प्रियजन या करीबी व्यक्ति का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा.

परिवार के लोगों का साथ मिलने से कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान होगा. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें.

करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी के बहकावे में आने से बचें. ऑफिस में अपनी योजनाओं और विचारों को सोच-समझकर साझा करें. इस दौरान संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा.

सप्ताह के मध्य से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. टीमवर्क के जरिए आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे. जो लोग नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. सप्ताह के दूसरे भाग में व्यापार में न केवल मनचाहा लाभ मिलेगा बल्कि कारोबार के विस्तार के भी योग बनेंगे. यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने या व्यापार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल रहेगा. मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है. नए संपर्क और अवसर भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकते हैं.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी बन रही है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा. निवेश करने से पहले सोच-समझकर फैसला लें.

शिक्षा और छात्र जीवन

छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ संकेत लेकर आ रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को मनचाही सफलता मिलने की संभावना है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. जो छात्र लंबे समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियर को लेकर स्पष्टता बनी रहेगी.

सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां

सप्ताह के अंत में आप किसी शुभ या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. धार्मिक कार्यों और सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा. दान-पुण्य और समाजसेवा के कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति और संतोष महसूस होगा. समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी गलतफहमियां तनाव का कारण बन सकती हैं. ऐसे में रिश्ते में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. अपने व्यवहार में नरमी रखें और साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. यदि कोई मतभेद चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत होगी.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार के कारण थकान महसूस हो सकती है. इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त आराम करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं. खानपान में लापरवाही न करें और दिनचर्या संतुलित रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 10 May 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ संकेत लेकर आ रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को मनचाही सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा.

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