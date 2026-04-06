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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: कर्क वाले बेरोजगारों को तकनीकी क्षेत्र में मिल सकती है जॉब, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: कर्क वाले बेरोजगारों को तकनीकी क्षेत्र में मिल सकती है जॉब, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: कर्क राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 06 Apr 2026 09:45 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात के कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी.
  • टैरिफ और व्यापार विवादों का आपके बिजनेस पर गहरा असर पड़ सकता है, इसलिए कानूनी सलाह जरूर लें.
  • पारिवारिक व्यवसाय में नई पीढ़ी के आने से उत्साह बढ़ेगा. बिजनेस वुमेन के लिए आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं.
  • व्यापारिक विकास के लिए यह हफ्ता नई दिशाएं खोलने वाला साबित होगा. बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यभार बढ़ेगा, जिससे तनाव हो सकता है.
  • मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे. कामकाजी महिलाओं को अपने सहयोगियों से मदद मिलेगी.
  • वर्क फ्रॉम होम करने वालों को अपनी तकनीकी समस्याओं को हल करना होगा.
  • आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतुलित रहेगा, आय बनी रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
  • किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-विचार करना बेहतर रहेगा.
  • प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, हालांकि छोटी-छोटी बातों को लेकर संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
  • नई नियुक्तियों के लिए यह हफ्ता नई चुनौतियों से भरा रहेगा. बेरोजगारों को तकनीकी क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना है.
  • मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचने की जरूरत है.
  • कुल मिलाकर यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए धैर्य, भावनात्मक संतुलन और धीरे-धीरे मिलने वाली सफलता का संकेत देता है.
  • परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. लव लाइफ में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम जरूरी है.
  • यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Kark Rashifal 2026 Cancer  Horoscope 2026
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