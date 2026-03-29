Kark Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: कर्क वालों की नौकरी में बन सकती है बात, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Kark Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कर्क राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Kark Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन का है. बिजनेस में इस हफ्ते आपको 'टैरिफ' और कानूनी दस्तावेजों को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा.
- पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे. पार्टनरशिप के कार्यों में नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.
- नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. वर्किंग वुमन को ऑफिस में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.
- करीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा.
- व्यापारियों के लिए यह समय धीरे-धीरे लाभ देने वाला है, खासकर पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है.
- स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी और ग्रुप स्टडीज फायदेमंद साबित होंगी. आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी डाइट और ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए.
- पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, मां का आशीर्वाद आपके लिए ढाल बनेगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी.
- अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. अन मैरिड पर्सन के लिए रिश्ता पक्का होने की खबर आ सकती है.
- विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. टेक्निकल पढ़ाई में सफलता मिल सकती है.
- मैरिड पर्सन घर की साज-सज्जा और आराम पर धन खर्च करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याओं और गैस की शिकायत हो सकती है.
- योग और प्राणायाम को प्राथमिकता दें. इस वीक आप मानसिक रूप से अधिक सशक्त महसूस करेंगे.
- आने वाला समय आपकी मेहनत का फल देने वाला है.
- प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर संवेदनशीलता से बचें. विवाहित जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी.
उपाय - सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।
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