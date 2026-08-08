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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Horoscope 9 to 15 August 2026: कर्क राशि वालों के लिए चेतावनी! एक छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है तनाव और खर्च

Kark Saptahik Horoscope 9 to 15 August 2026: कर्क राशि वालों के लिए चेतावनी! एक छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है तनाव और खर्च

Kark Saptahik Rashifal 2026: कर्क राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 9 से 15 अगस्त क करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 08 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह बातचीत करते समय विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आपकी कही गई बातों को लोग गलत ढंग से ले सकते हैं, इसलिए तर्क देते समय संयम और स्पष्टता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में किसी भी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सप्ताह की शुरुआत में पुरानी समस्याएं मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं.

करियर और कारोबार

 इस समय शुभचिंतकों और स्वजनों का अपेक्षित सहयोग कम मिल सकता है. हालांकि धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. व्यापारियों को नए निवेश या साझेदारी से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को कार्यालय की राजनीति और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखनी होगी. किसी भी कार्य में शॉर्टकट अपनाने के बजाय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें, तभी सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा. उत्तरार्ध में कुछ जरूरी कामों या पारिवारिक आवश्यकताओं पर अनुमान से अधिक खर्च हो सकता है. बजट बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा. यदि किसी को धन उधार देने की सोच रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें. निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मेहनत और अनुशासन की मांग करेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन करना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आलस्य से बचना चाहिए. शिक्षकों और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से कठिन विषयों को समझने में सहायता मिलेगी. नियमित अभ्यास करने से सप्ताह के अंत तक अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

स्वास्थ्य

सप्ताह का मध्य स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर हो सकता है. कोई पुराना रोग उभर सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक परेशानी बढ़ सकती है. बदलते मौसम के कारण संक्रमण, पेट संबंधी समस्या या थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित योग या प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा जुर्माना या अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. किसी छोटी बात को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी बात शांतिपूर्वक रखें. लव लाइफ में भी तनाव की स्थिति बन सकती है. छोटे-छोटे विवाद बड़े झगड़े का रूप ले सकते हैं. एक-दूसरे की कमियां निकालने के बजाय संवाद और विश्वास बनाए रखें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. परिवार के साथ समय बिताने और बड़ों की सलाह मानने से कई समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकता है.

उपाय

प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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