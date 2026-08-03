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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Horoscope 3 to 9 August 2026: इस सप्ताह कर्क वालों की किस्मत देगी साथ या लेगी परीक्षा? देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Horoscope 3 to 9 August 2026: इस सप्ताह कर्क वालों की किस्मत देगी साथ या लेगी परीक्षा? देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 2026: कर्क राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्तत क करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 06:35 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत करियर और कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रहेगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है. 

करियर और आर्थिक स्थिति

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना होगी तथा वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों या नए प्रोजेक्ट से लाभ होने की संभावना है. हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में कार्यभार बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घर की मरम्मत, वाहन या अन्य आवश्यक कार्यों पर अचानक खर्च बढ़ सकता है. निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

पारिवारिक जीवन

सप्ताह के मध्य में अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार के किसी सदस्य से विवाद होने की आशंका है. घर की किसी समस्या का समाधान करते समय सभी की भावनाओं का सम्मान करें और अपनी बात शांतिपूर्वक रखें. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत करेगा. सप्ताह के अंत तक घर का माहौल पहले से बेहतर होता नजर आएगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. किसी गलतफहमी के कारण लव पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी हर परिस्थिति में आपका साथ देगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सहयोग करेगा. सप्ताह के अंत में साथ कहीं घूमने या समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

सेहत को लेकर लापरवाही न करें. काम का अधिक दबाव मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त आराम लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें. यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो समय पर दवा लेते रहें. योग, प्राणायाम और संतुलित आहार अपनाने से ऊर्जा बनी रहेगी. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और अनावश्यक तनाव से दूरी बनाकर रखें.

कोर्ट-कचहरी और अन्य कार्य

यदि कोई कानूनी मामला या सरकारी काम लंबित है तो इस सप्ताह उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है. जरूरी दस्तावेजों की जांच-पड़ताल अच्छी तरह करें और बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें. धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे.

 

 

 

 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 06:35 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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