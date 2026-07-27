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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Horoscope 27 July-2 August 2026: कर्क राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मिलेंगे खास अवसर

Kark Saptahik Horoscope 27 July-2 August 2026: कर्क राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मिलेंगे खास अवसर

Kark Saptahik Rashifal 2026: कर्क राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्तत क करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतोष और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी, वे धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी. 

करियर और नौकरी

यदि प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे. यदि आप नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश में हैं, तो इस सप्ताह शुभ समाचार मिलने की संभावना बन सकती है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विस्तार और नई योजनाओं पर काम करने का रहेगा. मित्रों और भरोसेमंद लोगों का सहयोग आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. किसी नई योजना या रणनीति पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक दृष्टि से भी यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और नियमित आय के साथ बचत में भी वृद्धि होगी. यदि आपने पहले कोई आर्थिक योजना बनाई थी, तो अब उसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं. हालांकि धन का सही प्रबंधन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत से ही परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रहेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी राय को महत्व मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. यदि परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन रही है, तो उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी. सप्ताह के अंतिम दिनों में अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल, मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से लंबे समय से चली आ रही परेशानी में राहत मिल सकती है और आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी खानपान और दिनचर्या में लापरवाही करने से बचें. नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए संबल बनेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने से रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून और खुशी का अनुभव कराएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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