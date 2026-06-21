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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: भाग्य देगा संकेत, कुछ फैसले बदल सकते हैं भविष्य, देखें कर्क साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: भाग्य देगा संकेत, कुछ फैसले बदल सकते हैं भविष्य, देखें कर्क साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: कर्क राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Updated at : 21 Jun 2026 05:45 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

करियर, युवा और सामाजिक जीवन:
वीक की शुरुआत न्यू जनरेशन के लिए करियर के नए विकल्प तलाशने और भविष्य की दिशा तय करने का समय साबित हो सकती है. जो युवा लंबे समय से अपने प्रोफेशनल गोल्स को लेकर असमंजस में थे, उन्हें नई संभावनाएं और बेहतर अवसर दिखाई देंगे. स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और नए अनुभव लेने की सोच आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी.

वहीं पॉलिटिशियन और समाज सेवा से जुड़े लोगों को समाज में कोई बड़ी जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी. सार्वजनिक जीवन में आपकी सक्रियता लोगों का विश्वास बढ़ाएगी और नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य और यात्रा:
हेल्थ के मामले में इस सप्ताह थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. विशेष रूप से पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, अपच या खान-पान की अनियमितता आपको प्रभावित कर सकती है. बाहर का भोजन कम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें. योग और पर्याप्त पानी का सेवन लाभकारी रहेगा. हालांकि किसी जरूरी कार्य, प्रोफेशनल मीटिंग या व्यक्तिगत उद्देश्य से की गई यात्रा सफल रहने के संकेत हैं. यह यात्रा आपके लिए नए अवसर, नए लोगों से परिचय और भविष्य के लिए उपयोगी संपर्क लेकर आ सकती है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन:
लव लाइफ के लिए समय बेहद अनुकूल और रोमांटिक रहने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे और रिश्तों में भावनात्मक गहराई महसूस करेंगे. जो लोग रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, वे परिवार की सहमति से महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की शहनाई बज सकती है, जिससे घर में उत्सव और मांगलिक कार्यक्रमों का माहौल रहेगा. रिश्तेदारों का आना-जाना बना रहेगा और पुराने संबंधों में भी मधुरता लौट सकती है. किसी धार्मिक यात्रा, पूजा-पाठ या दान-पुण्य में भाग लेने से मन को शांति और संतोष मिलेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:
पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. पुराने संपर्क और अनुभव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. हालांकि न्यू बिजनेसमैन को मार्केट की प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए नई मशीनरी, ऑफिस स्पेस या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो सभी दस्तावेज और पेपरवर्क ध्यान से जांचें. बैंक लोन और फाइनेंस से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी संभव है. कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना मजबूत है, जिससे विरोधियों की योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं. इसके साथ ही वेल्थ क्रिएशन और अतिरिक्त आय के नए स्रोत भी बनने के संकेत हैं. पुराने निवेश की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र:
ऑफिस में काम का दबाव सामान्य से अधिक रह सकता है, जिससे शुरुआत में कुछ रुकावटें और तनाव महसूस हो सकता है. हालांकि आपके को-वर्कर और सीनियर समय पर सहयोग देंगे और मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में मददगार साबित होंगे. न्यू एंप्लॉयड लोगों को कार्यशैली समझने और खुद को स्थापित करने में थोड़ा समय लग सकता है. जो लोग अभी रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें धैर्य बनाए रखना होगा क्योंकि सही अवसर आने में थोड़ा समय लग सकता है. बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखें, इससे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के रास्ते भविष्य में आसान बनेंगे.

शिक्षा, कला और उपलब्धियां:
आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को किसी बड़े प्रोजेक्ट, मंच या क्रिएटिव अवसर पर काम करने का मौका मिल सकता है, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धि साबित होगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाई में आ रही बाधाओं से धीरे-धीरे राहत मिलेगी और उनकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ेगी. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फील्ड में लगातार मेहनत करेंगे और उनके प्रदर्शन में सुधार दिखाई देगा. उपलब्धियों और सम्मान के कई मौके मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य की नई संभावनाएं खुलेंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Cancer Horoscope 2026
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