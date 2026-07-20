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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Horoscope 20-26 July 2026: कर्क वालों को अचानक धन लाभ, प्रमोशन और प्रॉपर्टी से मिलेगा फायदा, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Horoscope 20-26 July 2026: कर्क वालों को अचानक धन लाभ, प्रमोशन और प्रॉपर्टी से मिलेगा फायदा, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 2026: कर्क राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:15 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने लगेंगी और कई रुके हुए कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा.

अचानक कहीं से धन लाभ होने या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी मधुर वाणी, व्यवहार और समझदारी के कारण लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. कठिन से कठिन कार्य भी आप अपनी सूझबूझ और धैर्य से आसानी से पूरा कर पाएंगे. यदि लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरे होने का इंतजार था, तो इस सप्ताह उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

करियर और कारोबार

करियर और व्यवसाय के लिहाज से यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रमोशन, वेतन वृद्धि या मनचाहे स्थान पर तबादले जैसी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विस्तार के नए अवसर सामने आएंगे. यदि आप अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. नए ग्राहक और नए व्यापारिक संपर्क बनने से भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कार्यों में भी लाभ के योग हैं. संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति

इस सप्ताह आर्थिक मामलों में मजबूती बनी रहेगी. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि आप भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर किया गया निवेश लंबे समय में लाभ देगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत भी बढ़ेगी. परिवार की किसी आवश्यकता पर धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन इससे मानसिक संतोष मिलेगा.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

रिश्ते-नातों के लिहाज से यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा और सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा. यदि परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी.

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, जिससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि कार्यों की अधिकता के कारण थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय-समय पर आराम करें. नियमित योग, ध्यान और संतुलित भोजन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. यात्रा के दौरान खानपान में सावधानी रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:15 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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