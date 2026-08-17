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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Horoscope 17-22 August 2026: कर्क वाले प्रॉपर्टी सहित इन चीजों में न लें बड़े फैसले, पड़ सकता है भारी

Kark Saptahik Horoscope 17-22 August 2026: कर्क वाले प्रॉपर्टी सहित इन चीजों में न लें बड़े फैसले, पड़ सकता है भारी

Kark Saptahik Rashifal 2026: कर्क राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त क करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:15 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. इस दौरान जल्दी के फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान करवाने से बचें. किसी से ऐसा वादा न करें जो निभा न पाएं. आपकी बातों और फैसलों का असर लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई प्रतिबद्धता करने से पहले अच्छी तरह विचार करें. सप्ताह की शुरुआत में धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और कारोबार में सावधानी

करियर या कारोबार से जुड़े बड़े फैसलों को टालना बेहतर होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की भी सलाह ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और किसी की बात को तुरंत नकारने की बजाय उसके पक्ष को समझने का प्रयास करें. कारोबारियों को नए निवेश या विस्तार की योजना पर फिलहाल गहराई से विचार करना चाहिए.

संपत्ति के मामलों में न करें जल्दबाजी

संपत्ति की खरीद-फरोख्त में जल्दबाजी या किसी के दबाव में आकर फैसला लेने से बचें. दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच किए बिना किसी समझौते पर हस्ताक्षर न करें. परिवार के किसी अनुभवी सदस्य की राय लेना लाभकारी रहेगा. विदेश में करियर या व्यापार के इच्छुक लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, इस दौरान अपनी तैयारी मजबूत करने पर भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. आपका ध्यान भटकने से तैयारी प्रभावित हो सकती है, इसलिए रोजाना पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित करके चलें. कठिन विषयों पर अधिक समय दें और नियमित रिवीजन करें. विद्यार्थियों को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने पर ध्यान देना चाहिए.

कामकाजी महिलाओं के लिए चुनौती

कामकाजी महिलाओं के लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा कठिन रहने वाला है. कार्यक्षेत्र और घर के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है. हर जिम्मेदारी अकेले संभालने की कोशिश करने के बजाय परिवार के सदस्यों से सहयोग मांगना बेहतर रहेगा. तनाव को खुद पर हावी न होने दें और आराम के लिए भी पर्याप्त समय निकालें.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. छोटी बातों को तूल देने से रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम रखें. सिंगल जातकों को नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. दांपत्य जीवन सुखी बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और सम्मान देना आवश्यक रहेगा. सप्ताह के अंत में बातचीत के जरिए रिश्तों में आई खटास दूर करने का प्रयास सफल हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:15 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
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