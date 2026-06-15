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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कर्क वालों को भाग्य देगा साथ, लेकिन कुछ फैसले बिगाड़ सकते हैं खेल, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कर्क वालों को भाग्य देगा साथ, लेकिन कुछ फैसले बिगाड़ सकते हैं खेल, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kark Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: कर्क राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
वीक स्टार्टिंग बिजनेस के मोर्चे पर बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे नया निवेश आने के रास्ते साफ होंगे. पैतृक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको परिवार के बड़ों से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए वॉर सिचुएशन के चलते मार्केट में जो मंदी दिख रही थी, वह इस वीक आपके चतुर फैसलों के कारण आपके बिजनेस को प्रभावित नहीं कर पाएगी.

बिजनेस वुमन के लिए यह हफ्ता बहुत ही भाग्यशाली है, किसी बड़ी कंपनी के साथ उनकी डील फाइनल होगी और प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में उन्हें बड़ी कानूनी जीत मिलेगी. कॉरपोरेट मीटिंग में आपका प्रेजेंटेशन सबको प्रभावित करेगा. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से आपके काम की स्पीड बढ़ेगी और ओल्ड सिस्टम के कारण जो कस्टमर टूट रहे थे, वह घाटा अब मुनाफे में बदल जाएगा.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह वीक मिलाजुला रहेगा, कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे, लेकिन जूनियर कोवर्कर्स ईर्ष्या वश आपके काम में अड़ंगे डालकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. जो एम्प्लॉयड पर्सन घर से दूर रह रहे हैं, उन पर इस वीक माता-पिता की सेहत को लेकर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा. हालांकि, ऑफिशियल ट्रैवल के कारण आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. अन एंप्लॉयड पर्सन को पार्ट-टाइम या फ्रीलांसिंग के जरिए काम मिलना शुरू हो जाएगा.

करियर और शिक्षा:
जून की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और लर्नर्स के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है, घर के रोज-रोज के घरेलू कलह से तंग आकर आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी या किसी शांत जगह पर जाकर पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के मौके मिलेंगे. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी जायदाद को लेकर भाइयों के बीच चल रहा झगड़ा इस वीक और बढ़ सकता है, इसलिए शांति से काम लें, तुरंत सुलझने के आसार कम हैं. संतान से भरपूर सुख और आदर मिलेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या सत्यनारायण कथा जैसे धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के लिहाज से नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको सर्दी, जुकाम या छाती में जकड़न महसूस हो सकती है, जबकि पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपका मानसिक बल बहुत मजबूत रहेगा.

राजनीति और समाज सेवा:
पॉलिटिक्स और समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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