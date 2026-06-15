Kark Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कर्क वालों को भाग्य देगा साथ, लेकिन कुछ फैसले बिगाड़ सकते हैं खेल, देखें साप्ताहिक राशिफल
Kark Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: कर्क राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.
Kark Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
व्यापार और बिजनेस:
वीक स्टार्टिंग बिजनेस के मोर्चे पर बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे नया निवेश आने के रास्ते साफ होंगे. पैतृक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको परिवार के बड़ों से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन के लिए वॉर सिचुएशन के चलते मार्केट में जो मंदी दिख रही थी, वह इस वीक आपके चतुर फैसलों के कारण आपके बिजनेस को प्रभावित नहीं कर पाएगी.
बिजनेस वुमन के लिए यह हफ्ता बहुत ही भाग्यशाली है, किसी बड़ी कंपनी के साथ उनकी डील फाइनल होगी और प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में उन्हें बड़ी कानूनी जीत मिलेगी. कॉरपोरेट मीटिंग में आपका प्रेजेंटेशन सबको प्रभावित करेगा. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से आपके काम की स्पीड बढ़ेगी और ओल्ड सिस्टम के कारण जो कस्टमर टूट रहे थे, वह घाटा अब मुनाफे में बदल जाएगा.
नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह वीक मिलाजुला रहेगा, कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे, लेकिन जूनियर कोवर्कर्स ईर्ष्या वश आपके काम में अड़ंगे डालकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. जो एम्प्लॉयड पर्सन घर से दूर रह रहे हैं, उन पर इस वीक माता-पिता की सेहत को लेकर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा. हालांकि, ऑफिशियल ट्रैवल के कारण आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. अन एंप्लॉयड पर्सन को पार्ट-टाइम या फ्रीलांसिंग के जरिए काम मिलना शुरू हो जाएगा.
करियर और शिक्षा:
जून की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और लर्नर्स के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है, घर के रोज-रोज के घरेलू कलह से तंग आकर आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी या किसी शांत जगह पर जाकर पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता.
प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के मौके मिलेंगे. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी जायदाद को लेकर भाइयों के बीच चल रहा झगड़ा इस वीक और बढ़ सकता है, इसलिए शांति से काम लें, तुरंत सुलझने के आसार कम हैं. संतान से भरपूर सुख और आदर मिलेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या सत्यनारायण कथा जैसे धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के लिहाज से नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको सर्दी, जुकाम या छाती में जकड़न महसूस हो सकती है, जबकि पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपका मानसिक बल बहुत मजबूत रहेगा.
राजनीति और समाज सेवा:
पॉलिटिक्स और समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे.
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