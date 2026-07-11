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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Saptahik Horoscope 12-18 July 2026: कर्क वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, पर सप्ताह के अंत में ये चेतावनी न करें नजरअंदाज

Kark Saptahik Horoscope 12-18 July 2026: कर्क वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, पर सप्ताह के अंत में ये चेतावनी न करें नजरअंदाज

Kark Saptahik Rashifal 2026: कर्क राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है. सप्ताह के उत्तरार्ध का कुछ समय छोड़ दें, तो पूरे सप्ताह परिस्थितियां संतुलित और सामान्य बनी रहेंगी. परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा और घर के सदस्यों का सहयोग आपको मिलता रहेगा. घरेलू जिम्मेदारियों को आप आसानी से निभा पाएंगे. किसी पारिवारिक आयोजन या रिश्तेदारों से मुलाकात का अवसर भी मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

करियर और नौकरी

कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग-समर्थन पूर्ववत मिलता रहेगा. टीमवर्क के बल पर आप अपने महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करने में सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह स्थिरता लेकर आएगा. आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारी की भावना अधिकारियों को प्रभावित करेगी. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें और अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें. यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, भविष्य में बेहतर अवसर मिलने की संभावना बनी रहेगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रूप से लाभदायक रहेगा. कारोबार में नियमित आय बनी रहेगी और पुराने ग्राहकों का सहयोग मिलता रहेगा. किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लेना बेहतर रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपको लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अनावश्यक खर्चों से बचें. यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए हितकारी रहेगा.

शिक्षा और सफलता

शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में छात्रों को मनचाही सफलता मिलने के योग हैं. यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह इससे जुड़ा कोई सुखद समाचार मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. शिक्षकों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान या तनाव महसूस हो सकता है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. मौसम के अनुसार खान-पान अपनाने से छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होगा. नियमित योग और हल्का व्यायाम आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और विश्वास बना रहेगा. यदि किसी बात को लेकर पहले से मतभेद चल रहे थे तो बातचीत के माध्यम से उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी संतुलित रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक होगा. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर आप अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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