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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकर्क साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: अनियोजित यात्राएं, वाहन-प्रॉपर्टी की डील में सावधानी और लव लाइफ में संयम; पढ़ें वीकली राशिफल

कर्क साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: अनियोजित यात्राएं, वाहन-प्रॉपर्टी की डील में सावधानी और लव लाइफ में संयम; पढ़ें वीकली राशिफल

Kark Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: कर्क राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में कामकाजी यात्राएं, नई हायरिंग, संपत्ति-वाहन सौदे, दांपत्य सामंजस्य और स्वास्थ्य अलर्ट.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणामों से भरा रहेगा. एक तरफ फेस्टिव सीजन की गहमागहमी और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो वहीं कामकाजी मोर्चे पर अचानक भागदौड़ की स्थिति बन सकती है. 

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इस हफ्ते आपको हर निर्णय सोच-समझकर और धैर्यपूर्वक लेने की जरूरत होगी. जल्दबाजी से बचना ही आपकी सफलता और मानसिक शांति की कुंजी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

अचानक कामकाजी यात्राएं: नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अचानक छोटी दूरी की व्यावसायिक या आधिकारिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं से शुरुआती थकान जरूर होगी, लेकिन आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

दफ्तर में काम का संतुलन: त्योहारी सीजन के चलते वर्कप्लेस और घर दोनों जगह तालमेल बिठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अपने जरूरी कार्यों की पहले से प्राथमिकता तय कर लें, ताकि अंतिम समय पर काम का दबाव न बढ़े.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

वाहन व प्रॉपर्टी के सौदों में सतर्कता: अगर आप इस शुभ अवसर पर किसी नए वाहन, जमीन, मकान या दुकान की खरीद-बिक्री की योजना बना रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई (डॉक्यूमेंटेशन) को बेहद बारीकी से जांच लें. किसी भी तरह की जल्दबाजी या आंख मूंदकर भरोसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

व्यापार में नई भर्तियां (New Hiring): त्योहारी मांग और काम के दबाव को संभालने के लिए यदि आप अतिरिक्त स्टाफ या नए कर्मचारियों को रखने का विचार कर रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि और कार्यक्षमता की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही अंतिम निर्णय लें. खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यस्तता: घर-परिवार में त्योहार की तैयारियों, साफ-सफाई और खरीदारी को लेकर आप पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहेगा. परिजनों का सहयोग लें और काम को आपस में बांटें ताकि तनाव से बचे रहें.

लव लाइफ में संवाद और संयम: प्रेम संबंधों अथवा दांपत्य जीवन में किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी या अनबन होने की आशंका है. रिश्ते में अपने ईगो (अहंकार) को बिल्कुल न आने दें और बातचीत के जरिए मसले को तुरंत सुलझाएं.

खान-पान और दिनचर्या पर नियंत्रण: त्योहारी खान-पान, मिठाइयों और अनियमित दिनचर्या का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. पेट से जुड़ी समस्याओं और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सादा आहार लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल शिवलिंग पर तांबे या चांदी के लोटे से कच्चा दूध और गंगाजल मिश्रित जल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सोमवार या दीपावली की शाम माता लक्ष्मी के सम्मुख कौड़ियां या चांदी का सिक्का रखकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. 

साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को त्योहार के अवसर पर मिठाई और सफेद वस्त्र या अनाज का दान दें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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Cancer Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal
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