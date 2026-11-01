कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणामों से भरा रहेगा. एक तरफ फेस्टिव सीजन की गहमागहमी और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो वहीं कामकाजी मोर्चे पर अचानक भागदौड़ की स्थिति बन सकती है.

इस हफ्ते आपको हर निर्णय सोच-समझकर और धैर्यपूर्वक लेने की जरूरत होगी. जल्दबाजी से बचना ही आपकी सफलता और मानसिक शांति की कुंजी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

अचानक कामकाजी यात्राएं: नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अचानक छोटी दूरी की व्यावसायिक या आधिकारिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं से शुरुआती थकान जरूर होगी, लेकिन आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

दफ्तर में काम का संतुलन: त्योहारी सीजन के चलते वर्कप्लेस और घर दोनों जगह तालमेल बिठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अपने जरूरी कार्यों की पहले से प्राथमिकता तय कर लें, ताकि अंतिम समय पर काम का दबाव न बढ़े.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

वाहन व प्रॉपर्टी के सौदों में सतर्कता: अगर आप इस शुभ अवसर पर किसी नए वाहन, जमीन, मकान या दुकान की खरीद-बिक्री की योजना बना रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई (डॉक्यूमेंटेशन) को बेहद बारीकी से जांच लें. किसी भी तरह की जल्दबाजी या आंख मूंदकर भरोसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

व्यापार में नई भर्तियां (New Hiring): त्योहारी मांग और काम के दबाव को संभालने के लिए यदि आप अतिरिक्त स्टाफ या नए कर्मचारियों को रखने का विचार कर रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि और कार्यक्षमता की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही अंतिम निर्णय लें. खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यस्तता: घर-परिवार में त्योहार की तैयारियों, साफ-सफाई और खरीदारी को लेकर आप पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहेगा. परिजनों का सहयोग लें और काम को आपस में बांटें ताकि तनाव से बचे रहें.

लव लाइफ में संवाद और संयम: प्रेम संबंधों अथवा दांपत्य जीवन में किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी या अनबन होने की आशंका है. रिश्ते में अपने ईगो (अहंकार) को बिल्कुल न आने दें और बातचीत के जरिए मसले को तुरंत सुलझाएं.

खान-पान और दिनचर्या पर नियंत्रण: त्योहारी खान-पान, मिठाइयों और अनियमित दिनचर्या का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. पेट से जुड़ी समस्याओं और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सादा आहार लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल शिवलिंग पर तांबे या चांदी के लोटे से कच्चा दूध और गंगाजल मिश्रित जल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सोमवार या दीपावली की शाम माता लक्ष्मी के सम्मुख कौड़ियां या चांदी का सिक्का रखकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को त्योहार के अवसर पर मिठाई और सफेद वस्त्र या अनाज का दान दें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.