Kark Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना कर्क राशि के लोगों के लिए पारिवारिक सुख-समृद्धि और नौकरी में तरक्की के नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन व्यापार और सेहत में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

ग्रह स्थिति: इस माह दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ युति बनी हुई है, जबकि द्वितीयेश सूर्य पंचम भाव में संचरण करेंगे. वहीं, 5 दिसंबर 2026 को केतु आपके पहले भाव (लग्न) में और राहु सातवें भाव में गोचर करेंगे, जिसका असर रिश्ते और सेहत पर दिखेगा.

शनि का प्रभाव: सप्तमेश शनि देव 11 दिसंबर 2026 को आपके नवम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं. मार्गी शनि के इस प्रभाव से व्यापारिक विस्तार के नए प्रयोगों से बचना होगा और मौसमी बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

गुरु-मंगल की युति से बढ़ेगा प्रेम, आय में होगी वृद्धि: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है. दूसरे भाव में गुरु और मंगल की युति तथा द्वितीयेश सूर्य के पंचम भाव में होने से घर के रिश्ते और अधिक मजबूत बनेंगे. परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे, जिससे घर में उत्साह और आनंद का माहौल रहेगा.

घर में होगी खरीदारी और मेहमानों का आगमन: इस महीने पारिवारिक आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके चलते घर की जरूरत की नई वस्तुओं की खरीदारी होगी. घर में नए रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

व्यापार में नया प्रयोग टालें, जैसा चल रहा है उसे संभालें: व्यापारी वर्ग को इस महीने कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कारोबार में किसी बड़े या खास लाभ के संकेत नहीं हैं. सप्तमेश शनि 11 दिसंबर को नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं, इसलिए किसी नए व्यापार की योजना न बनाएं और न ही जल्दबाजी में कोई फैसला लें नुकसान हो सकता है. जैसा काम चल रहा है, बस उसे ही व्यवस्थित रखें.

नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा आनंद, नई नौकरी के योग: नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल और सुखद रहेगा. दशम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में होने से कार्यक्षेत्र में काम करना पहले की अपेक्षा आसान होगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

टेक्निकल छात्रों को मिलेगी सफलता, लक्ष्य पर रखें नजर: विद्यार्थियों को इस महीने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. दूसरे भाव में मंगल-गुरु के साथ केतु की मौजूदगी और पंचम भाव पर केतु के प्रभाव के बावजूद ग्रहों और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. विशेषकर टेक्निकल शिक्षा से जुड़े छात्र शानदार प्रदर्शन करेंगे और अधिकांश विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

करियर में स्थिरता बनाए रखें, विवादों से बचें: करियर के मोर्चे पर इस महीने कोई बड़ा बदलाव या विशेष उछाल नहीं दिखेगा, इसलिए जो स्थिति चल रही है उसे ही मेंटेन रखें. कार्यस्थल पर हर तरह के विवाद से दूर रहें, अपने लक्ष्य की ओर शांत भाव से बढ़ें और जरूरत पड़ने पर घर के बड़ों या अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में न बरतें लापरवाही, भटकाव से बचें: प्रेम जीवन को लेकर इस महीने बिल्कुल भी लापरवाही न करें. पंचमेश मंगल के दूसरे भाव में गुरु के साथ होने और पंचम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. इस दौरान मन में भटकाव आ सकता है, जिससे रिश्ता टूटे बिना भी एक साथ दो रिश्तों की स्थिति बन सकती है अपनी निष्ठा बनाए रखें.

दांपत्य जीवन में वाणी पर संयम से मजबूत होगा रिश्ता: शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में इस माह कुछ हल्की अड़चनें या मतभेद उभर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें; आपका शांत और मधुर व्यवहार रिश्ते को फिर से मजबूत बना देगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट की समस्या और मौसमी बीमारियों से रहें अलर्ट: सेहत के लिहाज से दिसंबर के महीने में आपको गंभीर और सतर्क रहने की जरूरत है. 5 दिसंबर से केतु के प्रथम भाव और राहु के सप्तम भाव में आने के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. वहीं, 11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने से मौसमी बीमारियों की चपेट में आने की आशंका रहेगी.

छोटी समस्या को भी न करें नजरअंदाज: इस पूरे महीने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. अगर शरीर में कोई छोटी-सी भी तकलीफ महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, अन्यथा बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: पीला (Yellow)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नित्य प्रातः काल स्नान के उपरांत शुद्ध मन से श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें और संकटमोचन से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

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