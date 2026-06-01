Kark Rashifal June 2026: गुरु की कृपा से खुलेंगे सफलता के द्वार, देखें जून मासिक राशिफल
Kark Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए कर्क जून 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें
Kark June Rashifal 2026: जून 2026 का महीना कर्क राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी. परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे और लव लाइफ में खुशियां मिलेंगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा से जान लें मासिक राशिफल.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन जून के महीने में उत्साह में वृद्धि होगी. गुरु की राशि परिवर्तन से पारिवारिक जीवन में बदलाव होगा. केंद्र में गुरु है, सूर्य एकादश भाव में है, पारिवारिक रिश्ता मजबूत बनेगा. शनि की दृष्टि एकादश भाव पर है, खर्च में वृद्धि होगी. नए मेहमान आएंगे, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है. संतान शिक्षा में उन्नति करेंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. गुरु की दृष्टि शनि पर है, दशम भाव में मंगल है, व्यापार में धीमी गति से उन्नति होगी. हालांकि बुध के राशि परिवर्तन से व्यापार में उन्नति होगा. लेकिन व्यापार में निवेश से बचे, जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करें. नौकरी अच्छे स्थिति में चलेगी. नया नौकरी के तलाश में है, सफलता मिलेगी. सूर्य और बुध की युति से कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है.
- शिक्षा तथा करियर: विद्यार्थी पढ़ाई में उन्नति करेंगे. सिलेबस पर अच्छे तरह से ध्यान रखने के कारण शिक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छे स्थिति में रहेगा. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी. कॉलेज में पढ़ाई करने वाले अपनी फोकस पढ़ाई पर रखें. करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. मंगल के सहयोग से सफलता मिलेगा. कुछ मामले में धैर्य रखना जरूरी है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंध में गुरु का भरपूर सहयोग मिलेगा. मंगल दशम भाव में है, साथ ही शुक्र का भरपूर सहयोग मिलेगा. पार्टनर से पहले से विवाद चल रहा था, इस माह बातचीत आगे बढ़ेगी. सिंगल हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में माह के शुरुआत में थोड़ी परेशानी बनेगी, फिर दोनों प्रसन्न रहेंगे. अपनी व्यवहार कुशल रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा. गुरु अच्छे स्थिति में है लेकिन नवम भाव में शनि है. खान-पान ठीक रखें, पेट संबंधी समस्या बनेगी. रोगप्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगा. बीच-बीच में नस संबंधी परेशानी बनेगी.
- लकी नंबर: 1
- लकी कलर: सफेद
- उपाय: भगवान शंकर का जल से अभिषेक करें. बुधवार को मंदिर में संध्या काल में हरा मूंग का दान करें.
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