Kark Rashifal 2026: कर्क राशि वालों को मेहनत ही मुकाम तक ले जा पाएगी, जानें कैसा रहेगा साल 2026

Kark Horoscope 2026: यह साल ऐसा है जब सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड वर्क ही आपको सपोर्ट करेगा. अचानक किस्मत चमकने या अपने आप कोई बड़ा मौका मिलने की उम्मीद कर्क राशि वालों को इस साल नहीं करनी चाहिए, जब तक कि आपकी रनिंग दशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव न हो.

शनि का भाग्य स्थान में ट्रांज़िट आपसे यह डिमांड करेगा कि आप अपनी किस्मत खुद क्रिएट करें, वो भी रिगरस हार्ड वर्क के ज़रिए. सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस में एक्ज़ॉल्टेड होना आपको काफ़ी करियर ओरिएंटेड बनाएगा, लेकिन पर्सनल क्राइसिस लाइफ में कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है. इसी वजह से आपका आधा फोकस इधर-उधर भटक सकता है.

साल का फर्स्ट हाफ मिक्स्ड रिज़ल्ट देगा, खासकर उन लोगों के लिए जो बिज़नेस में हैं, क्योंकि जुपिटर का ट्रांज़िट ट्वेल्थ हाउस में रहेगा. सितंबर 2025 से जनवरी 2026 का समय थोड़ा स्ट्रगलिंग रह सकता है, लेकिन यही वह समय हो सकता है जब आप जॉब चेंज या अपने बिज़नेस में कोई डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन ट्राय कर सकते हैं-अगर आपकी रनिंग दशा सपोर्ट करे.

क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स से दूर रहें. राहु का एइथ हाउस में होना ऐसी स्कीम्स की तरफ़ लुभा सकता है.

एजुकेशन (Education): बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स चुनने से बचें, जिनका रियल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा यूज़ न हो. रिसर्च में लगे लोगों के लिए यह अच्छा साल है. ओवरऑल, मिथुन राशि वालों के लिए 2026 एक अच्छा साल बताया गया है. (जैसा कि मूल टेक्स्ट में दिया गया है)

मैरिज (Marriage): मैरेड कपल्स के लिए सितंबर 2025 से जनवरी 2026 ऐसा समय है जब रिश्ते को कूल माइंड और टैक्ट के साथ संभालने की ज़रूरत होगी। फैमिली में म्यूचुअल कोऑपरेशन और हार्मनी बनी रहेगी. जो लोग लंबे समय से चाइल्ड प्लानिंग कर रहे थे, वे इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते पैरेंट्स की रनिंग दशा सपोर्टिव हो. जुपिटर की सेवंथ आस्पेक्ट मैरिज हाउस पर होने से शादी के योग बनते हैं, अगर दशा सपोर्ट करे.

रिलेशनशिप (Relationship): बच्चों के साथ आपका रिश्ता इस साल काफ़ी फैंटास्टिक रहेगा. कोई नई और मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकती है हालांकि मंगल यह इशारा करता है कि रिश्तों में कभी-कभी टेम्परामेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं.

हेल्थ (Health): फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हाई रह सकता है. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते-करते आप खुद को एक्ज़ॉस्टेड महसूस कर सकते हैं हो सकता है कि आपको नहीं, बल्कि परिवार के किसी सदस्य को फिज़िकल इश्यूज़ हों.

उपाय (Remedy): रोज़ाना घी का दीपक जलाकर केतु प्रणाम मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.