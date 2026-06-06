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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: भाग्य देगा साथ, लेकिन प्रेम संबंधों में आ सकती हैं कुछ चुनौतियां, कन्या का साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: भाग्य देगा साथ, लेकिन प्रेम संबंधों में आ सकती हैं कुछ चुनौतियां, कन्या का साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 06 Jun 2026 10:16 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, प्रगति और सौभाग्य का संकेत लेकर आया है. इस सप्ताह आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे और लंबे समय से चली आ रही कई परेशानियों का समाधान भी मिल सकता है.

भाग्य का साथ मिलने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे. सप्ताहभर आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो भविष्य में सफलता और आर्थिक लाभ का आधार बनेंगे.

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करियर और नौकरी

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों के कामकाज की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या नौकरी परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं तो उससे जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है.

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किसी महिला सहयोगी, मित्र या वरिष्ठ महिला अधिकारी की मदद से आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. आपका पूरा ध्यान कारोबार को विस्तार देने और नए अवसरों को भुनाने पर रहेगा. सप्ताह के मध्य में अचानक होने वाली यात्रा आपके लिए नए व्यावसायिक संपर्क और लाभदायक संभावनाएं लेकर आ सकती है. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने के कारण भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट या साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मजबूत रहेगा और आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. हालांकि किसी भी योजना में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें और जल्दबाजी से बचें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह के पूर्वार्ध में कुछ छोटी-मोटी गलतफहमियां माहौल को प्रभावित कर सकती हैं. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से संवाद करना बेहतर रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में पारिवारिक संबंधों में फिर से मधुरता लौट आएगी और किसी शुभ आयोजन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. सप्ताह की शुरुआत में लव पार्टनर से मिलने-जुलने या संवाद करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण मन थोड़ा उदास रह सकता है. विवाहित लोगों के जीवन में भी किसी विषय को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. हालांकि सप्ताह के अंत तक सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और रिश्तों में फिर से मधुरता लौट आएगी. जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी आपके मन को सुकून देगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. हालांकि अधिक भागदौड़ और काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना लाभकारी रहेगा.

उपाय

प्रतिदिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें. इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

 

 

 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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