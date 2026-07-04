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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 5-11 July 2026: किस्मत नहीं, मेहनत बदलेगी आपकी तकदीर! जानें कन्या राशि किन बातों से रहना होगा सावधान

Kanya Weekly Horoscope 5-11 July 2026: किस्मत नहीं, मेहनत बदलेगी आपकी तकदीर! जानें कन्या राशि किन बातों से रहना होगा सावधान

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 07:38 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत, धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रहेगा. इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे तो होंगे, लेकिन इसके लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. यदि आप आलस्य, लापरवाही और अभिमान से दूरी बनाकर पूरी लगन के साथ कार्य करेंगे, तो अंततः सफलता आपके पक्ष में रहेगी. कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और धैर्य उन्हें अवसर में बदल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता नुकसान पहुंचा सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और सहकर्मियों के साथ अनावश्यक विवाद से बचें. यदि आप नई नौकरी, पदोन्नति या स्थानांतरण का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां पहले की तुलना में बेहतर होती नजर आएंगी.

व्यापारियों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. किसी बड़े निवेश, नई साझेदारी या व्यापार विस्तार का निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. धन के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें और बिना जांच-पड़ताल किसी पर भरोसा न करें. पुराने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से भविष्य में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. यदि आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सप्ताह के अंत तक स्थिति आपके पक्ष में होती दिखाई देगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी. आय बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च और अचानक आने वाली जरूरतें बजट को प्रभावित कर सकती हैं. ऋण लेने या देने से पहले अच्छी तरह विचार करें. यदि किसी पुराने भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सप्ताह के अंत तक राहत मिलने की संभावना बन सकती है. भूमि, भवन या वाहन खरीदने-बेचने से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें. निवेश से जुड़े बड़े फैसले फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन मिलाजुला रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. सप्ताह की शुरुआत में इष्ट-मित्रों या रिश्तेदारों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन थोड़ा निराश हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. घर के वातावरण को सुखद बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह संयम और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी गलतफहमी को बातचीत के जरिए दूर करने का प्रयास करें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आपसी विश्वास और सहयोग से दांपत्य जीवन सुखद बना रहेगा.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन काम का अधिक दबाव मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ा सकता है. खानपान में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें. पुराने रोगों को नजरअंदाज करने की बजाय समय पर उपचार कराएं. नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान करने से तनाव कम होगा और मन शांत रहेगा. सकारात्मक सोच, अनुशासित दिनचर्या और धैर्य के साथ आप सप्ताह की सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे. सप्ताह के अंत तक आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य की योजनाओं को लेकर आपका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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