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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: कन्या की पुरानी मेहनत का लाएगी सुख के दिन, हर काम होगा पूरा, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: कन्या की पुरानी मेहनत का लाएगी सुख के दिन, हर काम होगा पूरा, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 May 2026 09:16 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026:  कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है. आपको भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे. सप्ताह की शुरुआत में किसी पुराने काम के लिए आपको सार्वजनिक रूप से सराहना या सम्मान मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की तारीफ करेंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है.

व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है. आप भरपूर लाभ उठाने में सफल रहेंगे और आपकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी. कारोबार के विस्तार को लेकर लंबे समय से योजना बना रहे थे तो आपकी योजना फलीभूत हो सकती है. सप्ताह के बीच में आप कोई कीमती वस्तु खरीद सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.

नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे जातकों को सप्ताह के अंतिम दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. लव पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलेगा. वैवाहिक जीवन भी शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा.

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करियर और नौकरी

यह सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. आपके काम करने के तरीके और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का रहेगा. नए ग्राहकों से जुड़ने और पुराने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा. निवेश से जुड़े मामलों में भी स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है. हालांकि बड़े आर्थिक फैसले लेते समय विशेषज्ञों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा. सामाजिक क्षेत्र में भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी

छात्रों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है. एकाग्रता और अनुशासन बनाए रखने से सफलता की संभावनाएं और बढ़ेंगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर कार्य में प्राप्त होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे. हालांकि अनियमित खानपान और अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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