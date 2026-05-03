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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 3-9 May 2026: कन्या को पार्टनरशिप में मिल सकता है धोखा, न करें ये गलती, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 3-9 May 2026: कन्या को पार्टनरशिप में मिल सकता है धोखा, न करें ये गलती, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 07:59 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026:  कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपको मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.

सप्ताह की शुरुआत में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा विचलित रह सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती जाएंगी. यह समय आपको अपने प्रयासों को और मजबूत करने का संकेत दे रहा है.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं.

इस दौरान आपको अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन अंततः आपके प्रयासों का फल मिलने की संभावना है. सप्ताह के अंत तक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है.

व्यापार 

कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. खासतौर पर लेन-देन के मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी सी चूक भी नुकसान का कारण बन सकती है. जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपसी मतभेद या गलतफहमी स्थिति को बिगाड़ सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सामान्य रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा और बिना योजना के धन खर्च करने से बचना चाहिए.

आर्थिक स्थिति

धन से जुड़े मामलों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी. इस सप्ताह अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप हर खर्च को सोच-समझकर करें और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजना बनाएं. सप्ताह के अंत में कुछ हद तक राहत मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, जिससे घर का माहौल शांत और संतुलित बना रह सके.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको जल्दबाजी से बचना होगा. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से रिश्तों में तनाव आ सकता है. पार्टनर के साथ बातचीत में स्पष्टता और शांति बनाए रखें. विवाहित जातकों को भी रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में नरमी लानी होगी.

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना है, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर दवाइयां लें और नियमित रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि के जातकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना है. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें, समय पर दवाएं लें और नियमित रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

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