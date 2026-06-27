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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि को शुरुआत में रुकावटें, लेकिन सप्ताह खत्म होते-होते बदल सकते हैं हालात

Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि को शुरुआत में रुकावटें, लेकिन सप्ताह खत्म होते-होते बदल सकते हैं हालात

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 06:20 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे सफलता दिलाने वाला रहेगा. आपके द्वारा सोचे गए काम पूरे होंगे, लेकिन कुछ रुकावटें या देरी हो सकती है. सप्ताह की शुरुआत में अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो पूरी तरह सोच-समझकर ही फैसला लें, क्योंकि उसी के आधार पर आगे अच्छा या बुरा असर देखने को मिलेगा. दूसरों की बातों में न आएं और खुद की बुद्धि से काम लें.

सप्ताह के बीच में लंबी यात्रा का योग बन रहा है, जो थकावट भरी होगी, लेकिन इसका लाभ भविष्य में मिलेगा. इस दौरान आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिल सकते हैं, जिनके सहयोग से आगे चलकर लाभ की योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा. युवा वर्ग इस सप्ताह मस्ती और मौज में डूबा रहेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. सेहत और खानपान को लेकर सावधानी बरतें.

करियर और नौकरी
कार्यस्थल पर इस सप्ताह धैर्य और निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. शुरुआत में काम की गति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने का कारण बनेंगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति
व्यापार करने वालों के लिए यह समय योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का है. जल्दबाजी में निवेश या बड़ा सौदा करने से बचें. सप्ताह के मध्य में कोई नया संपर्क या अवसर आर्थिक लाभ की दिशा खोल सकता है. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखें. लंबे समय के निवेश से जुड़े निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन
घर-परिवार में सामान्य रूप से सुखद वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है. ऐसे समय में धैर्य और सहयोग का व्यवहार परिवार को एकजुट बनाए रखेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में इस सप्ताह भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ संवाद बेहतर होगा और एक-दूसरे को समझने के नए अवसर मिलेंगे. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है. विवाहित लोगों के लिए समय मधुर रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा.

युवा वर्ग और सामाजिक जीवन
युवा इस सप्ताह दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रह सकते हैं. मनोरंजन और मौज-मस्ती के बीच अपने समय और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी नई जगह या नए लोगों से जुड़ाव भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है. बाहर के भोजन और अनियमित दिनचर्या से बचें. यात्रा के दौरान थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपके लिए बेहद जरूरी रहेगी.

सप्ताह की सलाह
इस सप्ताह सफलता धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएगी. फैसले सोच-समझकर लें, दूसरों की राय सुनें लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ के अनुसार ही करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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