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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: कन्या वालों के विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: कन्या वालों के विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 24 Apr 2026 01:09 PM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रगति, अवसर और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे. भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. यह समय आपके लिए नई शुरुआत और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है.

करियर और व्यवसाय

करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे. पदोन्नति (Promotion) या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

व्यापारियों के लिए भी समय लाभकारी रहेगा. कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और सही निर्णय लेने पर अच्छा मुनाफा भी हो सकता है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह शुरुआत करना शुभ रहेगा.

धन

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है. आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही अतिरिक्त आय के स्रोत भी बन सकते हैं. संपत्ति से जुड़ा कोई मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है, जैसे जमीन या मकान से फायदा. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा ताकि लाभ स्थायी हो.

शिक्षा और विदेश योग

जो जातक पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या विदेश से जुड़े कार्यों में लगे हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. कोई अच्छी खबर या अवसर मिल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा. छात्रों के लिए भी यह समय फोकस और सफलता दिलाने वाला रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में इस सप्ताह खुशियों का माहौल बना रहेगा. किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. सप्ताह के अंत तक बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह प्रगाढ़ता आएगी. आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और विश्वास मजबूत होगा. साथ बिताया गया समय रिश्ते को और गहराई देगा. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, हालांकि उनकी सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. ऐसे में उनका ध्यान रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और तनाव से बचने की कोशिश करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 01:09 PM (IST)
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