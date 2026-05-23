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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 24-30 May 2026: कन्या राशि के लव पार्टनर के साथ गलतफहमी लाएगी प्यार में नया मोड़, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 24-30 May 2026: कन्या राशि के लव पार्टनर के साथ गलतफहमी लाएगी प्यार में नया मोड़, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 06:16 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026:  कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण और मेहनत भरा रह सकता है. इस दौरान आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है. छोटी-छोटी बातों और कार्यों में भी रुकावटें आने से मन परेशान रह सकता है.

हालांकि यदि आप धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा, समय और धन का बहुत सोच-समझकर उपयोग करना होगा. जल्दबाजी और भावुकता में लिए गए फैसले नुकसान का कारण बन सकते हैं.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता के साथ काम करने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की समीक्षा हो सकती है और किसी विशेष कार्य को लेकर आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है. ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करें.

यदि आप नौकरी बदलने या आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार बना रहे हैं तो इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है. अपने वरिष्ठों और अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि प्रयास जारी रखने पर भविष्य में बेहतर अवसर मिलने की संभावना बनी रहेगी. इस सप्ताह धैर्य और निरंतर मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सावधानी से निर्णय लेने का है. कारोबार में किसी भी बड़े निवेश या नए काम की शुरुआत करते समय जल्दबाजी न करें. बिना पूरी योजना और जांच-पड़ताल के लिया गया निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है.

व्यापार में लाभ सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि होने के कारण आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. इस सप्ताह आपको अपने धन का सही प्रबंधन करना होगा. अनावश्यक खर्चों और दिखावे से दूरी बनाकर रखें.

यदि आप किसी साझेदारी के काम में जुड़े हुए हैं तो हर निर्णय सोच-समझकर लें और किसी भी कागजी कार्यवाही में लापरवाही न बरतें.

यात्रा और दैनिक जीवन

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है. यह यात्रा कामकाज या पारिवारिक कारणों से करनी पड़ सकती है. यात्रा आपके लिए जरूरी तो रहेगी, लेकिन इसके दौरान स्वास्थ्य और सामान दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा.

यात्रा के समय खानपान और दिनचर्या में लापरवाही करने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. साथ ही कीमती वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. परिवार और करीबी लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों में समझौता करना पड़ सकता है. किसी प्रिय मित्र या भाई-बंधु के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है.

ऐसे समय में क्रोध या कटु वाणी से बचें और रिश्तों को धैर्य के साथ संभालने का प्रयास करें. घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. लव पार्टनर से मिलने-जुलने में दिक्कतें आ सकती हैं या किसी बात को लेकर दूरी महसूस हो सकती है. रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

विवाहित लोगों को जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. ऐसे में अपने साथी का पूरा ध्यान रखें और भावनात्मक रूप से उनका सहयोग करें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है. मानसिक तनाव, थकान और भागदौड़ का असर आपकी सेहत पर दिखाई दे सकता है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित खानपान आपके लिए जरूरी रहेगा.

उपाय

गणेश अर्थवशीर्ष का नित्य पाठ करें.

नौतपा 25 से 2 जून तक रहेंगे

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:16 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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