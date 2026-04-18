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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 20-26 April: कन्या वाले गुप्त शत्रु से सावधान, पीठ पीछे बिगाड़ सकते हैं काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 20-26 April: कन्या वाले गुप्त शत्रु से सावधान, पीठ पीछे बिगाड़ सकते हैं काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 18 Apr 2026 12:36 PM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 20 to 26 April: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. खासतौर पर सप्ताह की शुरुआत में आपको हर काम बहुत ध्यान और सतर्कता के साथ करना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी दुर्घटना या परेशानी का कारण बन सकती है. घर हो या बाहर, किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं. यह समय आपको सतर्क रहने और अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने की सलाह देता है.

करियर

सप्ताह के शुरुआती दिनों में कामकाज से जुड़े कुछ अवरोध सामने आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे तनाव महसूस हो सकता है. साथ ही, इस दौरान आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, जो आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे. ऐसे में आपको अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा. अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां इस सप्ताह थोड़ा भारी महसूस हो सकती हैं. विशेष रूप से संतान से जुड़ी कोई समस्या आपके मन को परेशान कर सकती है. यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने और समाधान ढूंढने की कोशिश करें, इससे स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है. अपनों का साथ और समर्थन आपको मानसिक मजबूती देगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. पैसों के लेन-देन में जरा सी चूक भी नुकसान का कारण बन सकती है. यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करने का विचार कर रहे हैं, तो बिना किसी अनुभवी या शुभचिंतक की सलाह के आगे बढ़ना उचित नहीं होगा. सोच-समझकर लिया गया निर्णय ही आपको भविष्य में लाभ दे सकता है. जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

सप्ताह का मध्य

जहां सप्ताह का पहला भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, वहीं दूसरे हिस्से में आपको कुछ राहत महसूस होगी. आपके प्रयासों के अनुसार सफलता मिलने लगेगी और मन में संतोष का भाव आएगा. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, इसके साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य और सुरक्षा

इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. छोटी-मोटी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. खासकर वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता रखें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बनी हुई है. संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाकर आप खुद को बेहतर स्थिति में रख सकते हैं.

प्रेम जीवन

लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. बेहतर होगा कि आप उनकी बातों को समझें और खुलकर संवाद करें. रिश्तों में संतुलन और अपनापन बनाए रखने के लिए धैर्य और संवेदनशीलता बेहद जरूरी होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंध संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर की भावनाओं को समझें और खुलकर संवाद करें। रिश्तों में संतुलन के लिए धैर्य आवश्यक है।

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