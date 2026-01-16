Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, भाग्य का साथ, करियर में दबदबा और रिश्तों में खुशहाली
Kanya Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): कन्या राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली व रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kanya Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी का समय कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य और सफलता से भरा रहेगा. करियर व कारोबार में लाभ होगा, मान-सम्मान बढ़ेगा. कोर्ट-कचहरी व संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. परिवार, प्रेम और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2026)
- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है. इस सप्ताह आपका भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा. आप घर और बाहर दोनों जगह अपना प्रभुत्व जमाते हुए नजर आएंगे और खास बात ये कि लोग आपकी बातों को पूरी तरह से मानेंगे.
- नौकरीपेशा जातक इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी पहल करते हुए अपने सीनियर का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं. काम को तेजी से निबटाते हुए समय पर पूरा करने के कारण आफिस में जहां आपकी धाक जमेगी, वहीं आप कुछ लोगों की आंख में किरकिरी बनेंगे. ऐसे में अपना काम दूसरों के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें और विरोधियों से सतर्क रहें.
- कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है. इस सप्ताह आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में आपको बड़ी जीत मिल सकती है. इस सप्ताह पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे.
- रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से शुभ है. माता-पिता का आप पर पूरा आशीर्वाद बरसेगा. भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे. प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी आपकी इच्छाओं का पूरा सम्मान करेगा.
कन्या राशि के लिए उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL