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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: परिवार में विवाद बढ़ा सकता है रिश्तों में दूरी, ऑफिस में भी मिलेगी चुनौती

Kanya Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: परिवार में विवाद बढ़ा सकता है रिश्तों में दूरी, ऑफिस में भी मिलेगी चुनौती

Kanya Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): कन्या राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 09:15 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

  • कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह सावधानी और संयम बनाए रखने का संकेत दे रहा है. इस दौरान आपकी जिद या अहंकार किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने व्यवहार में विनम्रता रखें.
  • किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए गुस्से या अहंकार की बजाय समझदारी और शांत स्वभाव अपनाना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • सप्ताह की शुरुआत में छोटे भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. यह मतभेद बढ़ने से पहले ही सुलझाना जरूरी होगा, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है. ऐसे में संवाद का सहारा लें और अपनी बात को शांति से रखें.
  • अपने शुभचिंतकों या अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनकी राय आपको सही दिशा दिखा सकती है.
  • कार्यस्थल पर भी यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपके विरोधी आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए बेवजह की बातों या विवादों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप उनकी बातों को महत्व न दें और पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. धैर्य और एकाग्रता से ही आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे.
  • सप्ताह के दूसरे भाग में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. संभव है कि आपका किसी अनचाही जगह पर तबादला हो जाए या फिर आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, जिसे आप फिलहाल लेना नहीं चाहते हों. हालांकि, इन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. समय के साथ आप इन बदलावों के साथ खुद को ढाल पाएंगे.
  • व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता का संकेत दे रहा है. बाजार में फंसे हुए पैसों को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. किसी भी आर्थिक लेन-देन या निवेश से पहले पूरी तरह सोच-विचार करना जरूरी होगा. यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो संभावित नुकसान से बच सकते हैं और अपने व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे.
  • प्रेम जीवन के मामले में भी आपको इस सप्ताह सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के दौरान जल्दबाजी या लापरवाही से बचें, क्योंकि छोटी सी गलती भी रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें. वहीं दांपत्य जीवन में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी की जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है.
  • कुल मिलाकर, यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए धैर्य, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है. यदि आप अपने व्यवहार और निर्णयों में संतुलन बनाए रखेंगे, तो कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Virgo Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

कन्या राशि के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कन्या राशि के लिए सावधानी और संयम बनाए रखने का संकेत दे रहा है. जिद या अहंकार बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए व्यवहार में विनम्रता रखें.

सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि वालों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

छोटे भाई-बहन के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. इसे बढ़ने से पहले सुलझाना ज़रूरी होगा, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है.

कार्यस्थल पर कन्या राशि वालों को क्या चुनौती मिल सकती है?

विरोधी आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं. उनकी बातों पर ध्यान न दें और काम पर केंद्रित रहें, धैर्य से सफलता मिलेगी.

व्यापार से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता का संकेत दे रहा है. फंसे हुए पैसों को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच-विचार कर ही आगे बढ़ें.

प्रेम जीवन के मामले में कन्या राशि वालों को क्या सलाह दी गई है?

प्रेम जीवन में सावधानी बरतें, जल्दबाजी या लापरवाही से बचें. पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें, दांपत्य जीवन में भी संतुलन बनाए रखें.

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