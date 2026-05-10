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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 10-16 May 2026: कन्या राशि के रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार, लेकिन खर्च बढ़ा सकते हैं तनाव, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 10-16 May 2026: कन्या राशि के रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार, लेकिन खर्च बढ़ा सकते हैं तनाव, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 10 May 2026 07:58 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता, समझदारी और संतुलन का रहेगा. करियर और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे तथा कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने की संभावना है. हालांकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा. धैर्य, बुद्धिमानी और सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर आप अपने अधिकांश कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. कार्यक्षेत्र में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. लंबे समय से जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे थे, वे समय पर लागू होती नजर आएंगी. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सफल रहेंगे.

इस सप्ताह आपकी बुद्धि और विवेक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. हालांकि सप्ताह के अंत में आपको सहकर्मियों और टीम के लोगों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता होगी. सामंजस्य और टीमवर्क के जरिए ही आप अपने कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे.

पारिवारिक जीवन

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से सामान्य लेकिन संतोषजनक रहने वाला है. घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. सप्ताह के दौरान घर की मरम्मत, सजावट या सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर अधिक खर्च हो सकता है. परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आपका समय और धन दोनों खर्च होंगे, लेकिन इससे घर का माहौल बेहतर बना रहेगा. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. सप्ताह के अंत में घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है. यदि आपका काम विदेश या विदेशी कंपनियों से जुड़ा है, तो अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है. नए व्यापारिक संपर्क भविष्य में बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं. कोर्ट-कचहरी में चल रहे मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं और लंबे समय से चली आ रही कानूनी परेशानियों से राहत मिल सकती है. विरोधी या प्रतिस्पर्धी इस समय निष्क्रिय रहेंगे, जिससे आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा.

हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. लेन-देन में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. किसी भी नई योजना या निवेश में धन लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें. सप्ताह के दौरान घर और सुख-सुविधाओं पर अधिक खर्च होने से बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए खर्चों को संतुलित रखना जरूरी होगा.

मान-सम्मान और सामाजिक जीवन

इस सप्ताह आपको अपनी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनी रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों में विवाद से बचना बेहतर होगा. यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र, प्रशासन या नेतृत्व से जुड़े हैं, तो लोगों के साथ व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. आपकी समझदारी और संतुलित व्यवहार आपको सम्मान दिलाने में मदद करेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह सुखद और संतुलित रहने वाला है. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी. यदि किसी बात को लेकर पहले तनाव था, तो अब स्थितियां बेहतर हो सकती हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी बात को लेकर अनावश्यक शक या बहस से बचना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि अधिक काम और मानसिक दबाव के कारण थकान हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. खानपान का ध्यान रखें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. नियमित योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के लिए 10 से 16 मई 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सफलता, समझदारी और संतुलन का रहेगा. करियर और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा.

करियर के लिहाज से यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

करियर के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिल सकता है और आपकी योजनाओं के लागू होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

व्यापार से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है, खासकर यदि आपका काम विदेश से जुड़ा है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की संभावना है.

पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए कैसा है?

पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य लेकिन संतोषजनक रहेगा. घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए कैसा है?

दांपत्य जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग रिश्ते को मजबूत बनाएगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी.

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