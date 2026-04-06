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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: कन्या राशि को टारगेट पूरा करने में छूटेंगे पसीने, मिलेगी कड़ी चुनौती, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: कन्या राशि को टारगेट पूरा करने में छूटेंगे पसीने, मिलेगी कड़ी चुनौती, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: कन्या राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 06 Apr 2026 10:11 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: कन्या राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिज़नेस में पारदर्शिता रखना सबसे अनिवार्य है.
  • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर आयात के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि टैरिफ और व्यापार विवादों के कारण माल की डिलीवरी में देरी संभव है.
  • पारिवारिक विरासत वाले बिजनेस में आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं जो भविष्य में बड़े मुनाफे का कारण बनेंगे.
  • बिजनेस वुमेन के लिए नेटवर्किंग और अपने ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए बेहतरीन है.
  • बिज़नेस में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीकेंड तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी.
  • एम्प्लॉयड पर्सन के लिए यह मिला-जुला रहेगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों को विदेशी सहयोगियों के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
  • मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ेगा.
  • वर्किंग वुमन के लिए वर्कप्लेस पर माहौल अनुकूल रहेगा और सीनियर का फुल सपोर्ट मिलेगा.
  • वर्क फ्रॉम होम करने वालों को अपनी उत्पादकता और समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा.
  • बेरोजगार लोगों को सलाह है कि वे अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करें, क्योंकि कोई बड़ा अवसर द्वार खटखटा सकता है.
  • घर-परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन आपसी बातचीत से मामला सुलझ जाएगा.
  • लव लाइफ में रोमांस से भरपूर रहेगा, विवाहित लोग एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र और त्वचा से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.
  • अधिक पानी पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें. यात्रा के योग बन रहे हैं, विशेषकर व्यापारिक यात्राएं अधिक सफल होंगी.
  • भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 10:11 AM (IST)
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Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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