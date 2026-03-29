Kanya Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: कन्या राशि के लिए निवेश का जोखिम बन सकता है जी का जंजाल, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Kanya Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कन्या राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.
Kanya Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कन्या राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक सॉर्टिंग विश्लेषण और पूर्णता परफेक्शन का है. बिजनेस में आप अपनी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत से बड़ी गड़बड़ी होने से बचा लेंगे.
- 'टैरिफ' गणना में आपकी सूझबूझ आपको काफी पैसा बचाकर देगी.
- पार्टनरशिप में आप थोड़े संशय में रह सकते हैं, लेकिन स्पष्ट बातचीत से सब ठीक हो जाएगा.
- आय सामान्य बनी रहेगी, लेकिन खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है.
- निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें और जोखिम लेने से बचें. बचत पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
- जॉब में आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रशंसा होगी. वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का समय है, बस अपने काम पर ध्यान दें.
- विदेशी नौकरी से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जा सकता है.
- स्टूडेंट्स के लिए एकाग्रता ही सफलता का मार्ग है, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं.
- आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को इस वीक अपनी कमजोरियों पर काम करने का मौका मिलेगा.
- फैमिली में शांति बनाए रखने के लिए आपको कुछ समझौता करना पड़ सकता है.
- प्रेम संबंधों में आप थोड़े आलोचनात्मक हो सकते हैं, जिससे पार्टनर नाराज हो सकता है.
- अन मैरिड पर्सन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
- प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है.
- विवाहित जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लें.
- मैरिड लाइफ में आपसी सहयोग से आर्थिक बचत होगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, विशेषकर कंधों और गर्दन के दर्द को लेकर.
- आपकी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शैली आपको जीत दिलाएगी.
उपाय - बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जप करें। इससे बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी।
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