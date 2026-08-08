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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का ग्रीन सिग्नल! अब तेजी से आगे बढ़ेंगे रुके काम

Kanya Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का ग्रीन सिग्नल! अब तेजी से आगे बढ़ेंगे रुके काम

Kanya Saptahik Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 9 से 15 अगस्त 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 08 Aug 2026 02:07 PM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लेकर आया है. सौभाग्य का साथ बना रहेगा और आपके कार्य सुचारु रूप से बनते जाएंगे. सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं. जो जातक विदेश से जुड़े व्यवसाय या करियर में प्रयासरत हैं, उनकी राह में आ रही रुकावटें दूर होंगी. 

करियर और कारोबार

आर्थिक रूप से यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और उनसे भविष्य के लिए लाभदायक संपर्क स्थापित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे कद और पद दोनों में वृद्धि होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य और अनुशासन से प्रभावित रहेंगे. यदि आप किसी नई नौकरी, पदोन्नति या विभाग परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों को नए ग्राहकों और नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. साझेदारी के कार्यों में भी लाभ के योग बनेंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और स्थायी धन में वृद्धि होगी. पहले किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या किसी पुराने भुगतान के प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. हालांकि बढ़ती आय के साथ अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा. यदि आप किसी बड़ी खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो सप्ताह का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहेगा.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. पढ़ाई के साथ वे मनोरंजन और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. उच्च शिक्षा, शोध और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों को नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं. शिक्षकों का मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. समय का सही प्रबंधन आपको दूसरों से आगे रखेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे और आपसी विश्वास मजबूत होगा. परिवार में किसी शुभ समाचार या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे घर का वातावरण खुशहाल रहेगा. भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह या नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. हालांकि कार्यभार बढ़ने के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें. योग, प्राणायाम और सुबह की सैर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी. यात्रा के दौरान खानपान और मौसम का विशेष ध्यान रखें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री दान करें. इससे करियर, शिक्षा और आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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