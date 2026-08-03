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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: कन्या राशि वालों के लिए चेतावनी! अपनों से सतर्क रहें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: कन्या राशि वालों के लिए चेतावनी! अपनों से सतर्क रहें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्त 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 07:00 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: इस सप्ताह करियर और कारोबार में शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी विवाद का कारण बन सकती है. हालांकि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. 

करियर और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों को किसी नई योजना, साझेदारी या निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. सप्ताह के अंत तक रुके हुए कुछ कार्य पूरे होने की संभावना है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत मिलेंगे.

पारिवारिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें और बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में पारिवारिक माहौल पहले से अधिक शांत और सुखद रहेगा. किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे परिवार के साथ संबंध और मजबूत होंगे.

शिक्षा और सामाजिक जीवन

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस सप्ताह अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी बनेगा. सप्ताह के अंत में धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. आपके व्यवहार, कार्यशैली और सहयोगी स्वभाव की लोग सराहना करेंगे, जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनात्मक फैसले लेने से बचें. अपने रिश्ते को समय दें और साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई है तो बातचीत के जरिए उसे दूर किया जा सकता है. विवाहित लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलने से कई जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी.

स्वास्थ्य

इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मौसम में बदलाव के कारण थकान, पाचन संबंधी परेशानी या तनाव महसूस हो सकता है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और योग या हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच का सहारा लें. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और ऊर्जा का स्तर भी बेहतर रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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