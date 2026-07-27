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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 27 July-2 August 2026: कन्या वालों की बदलेगी तकदीर, पैसा कमाने के मिलेंगे कई अवसर

Kanya Saptahik Rashifal 27 July-2 August 2026: कन्या वालों की बदलेगी तकदीर, पैसा कमाने के मिलेंगे कई अवसर

Kanya Saptahik Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य का पूरा साथ लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही कई रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन को राहत मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल रहेगा. 

करियर और नौकरी

आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास भी मजबूत होगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह वह अवसर मिल सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को अपेक्षित समर्थन मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विस्तार और प्रगति का रहेगा. यदि आप अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का अवसर मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलने से नई और लाभदायक योजना से जुड़ सकते हैं. कमीशन, मार्केटिंग, एजेंसी, सेल्स और कॉन्ट्रैक्ट आधारित कार्य करने वाले जातकों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. नई डील या व्यापारिक समझौते भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लेना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और सफलता

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है और किसी परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भी अपने प्रयासों का लाभ मिलेगा. यदि आप किसी नए कोर्स या कौशल विकास की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार का वातावरण सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. घर के सदस्यों का साथ मिलने से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान होगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क मजबूत हो सकते हैं. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपके कई कार्यों को आसान बनाएगा. यदि परिवार में किसी शुभ आयोजन की योजना बन रही है, तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. हाल ही में बनी दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है और रिश्तों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने या किसी छोटी यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे आपसी प्रेम और विश्वास और मजबूत होगा. रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखने से संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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