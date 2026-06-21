हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: भागदौड़ के बीच अवसरों का समय, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कन्या का राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: भागदौड़ के बीच अवसरों का समय, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कन्या का राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: कन्या राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Jun 2026 06:05 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:
वीक की शुरुआत न्यू बिजनेसमैन के लिए सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रही है. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा और हर निर्णय पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही लें. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को भाइयों और परिवार के सहयोग से अच्छा लाभ मिल सकता है, जिससे कारोबार का टर्नओवर बढ़ने के संकेत हैं. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए नई मशीनरी, उपकरण या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक लोन और वित्तीय दस्तावेजों को पहले से व्यवस्थित रखें.

कानूनी मामलों में छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए सभी नियमों का पालन करें. विरोधी गुप्त रूप से आपकी योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए रणनीति साझा करने में सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत की आदत मजबूत करें. पुराने निवेश की समीक्षा और वित्तीय योजना बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा, प्रतिभा और उपलब्धियां:
जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन का रहेगा. शुरुआत में पढ़ाई में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन लगातार प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे. कठिन विषयों पर अतिरिक्त समय देना फायदेमंद रहेगा. आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को किसी नए मंच, प्रोजेक्ट या प्रस्तुति के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है, जिससे पहचान और सम्मान बढ़ेगा. स्पोर्ट्स पर्सन की राह में आ रही पुरानी बाधाएं दूर हो सकती हैं और वे अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. प्रतियोगिता और अभ्यास में निरंतरता आपको बड़ी उपलब्धि तक पहुंचा सकती है.

स्वास्थ्य, यात्रा और सामाजिक जीवन:
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. विशेष रूप से आंखों की थकान, पैरों में दर्द या शारीरिक कमजोरी जैसी स्थितियां परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. जहां तक संभव हो, लंबी दूरी की यात्रा को टालना बेहतर रहेगा.

न्यू जनरेशन के लोग दोस्तों के साथ समय बिताकर मानसिक ताजगी महसूस करेंगे. वहीं राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहना होगा. हालांकि आपकी समझदारी और संयम आपको परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में मदद करेंगे. सार्वजनिक छवि को मजबूत बनाए रखने के लिए धैर्य और सकारात्मक संवाद जरूरी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन:
रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और पुराने मनमुटाव धीरे-धीरे समाप्त हो सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत करेगा. प्रेम जीवन में शुरुआत में कुछ गलतफहमियां या संवाद की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन बातचीत और समझदारी से स्थिति सामान्य हो जाएगी.

जीवनसाथी या पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. परिवार में किसी मांगलिक कार्य, विवाह चर्चा या शुभ आयोजन की संभावना बन सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. किसी आश्रम, धार्मिक स्थल या अनाथालय में दान-पुण्य करने की इच्छा बढ़ेगी और धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है, जिससे मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

करियर और नौकरी:
जॉब में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे कम होने लगेंगी और कार्यस्थल पर स्थिरता महसूस होगी. जो लोग नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, उन्हें शुरुआती दिनों में माहौल समझने और कार्यशैली अपनाने में थोड़ा समय लग सकता है. अन-एम्प्लॉयड लोगों के लिए इंटरव्यू कॉल या नए अवसर मिलने के संकेत बन रहे हैं.

ऑफिस में को-वर्कर और जूनियर के साथ सहयोगपूर्ण और विनम्र व्यवहार बनाए रखें. वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस के साथ बहस या टकराव से बचें, क्योंकि इसका प्रभाव प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर पड़ सकता है. धैर्य और बेहतर टीमवर्क आपको लंबे समय में मजबूत पेशेवर पहचान दिला सकते हैं.

Shani Pradosh Vrat 2026: साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत जून में कब, साढ़ेसाती-ढैय्या से राहत पाने के सुनहरा अवसर, नोट करें डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Virgo Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kanya Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: भागदौड़ के बीच अवसरों का समय, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कन्या का राशिफल
भागदौड़ के बीच अवसरों का समय, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, कन्या का राशिफल
धर्म
Singh Saptahik Rashifal 21-27June 2026: घर में मांगलिक माहौल, काम में सफलता, यह सप्ताह सिंह वालों के लिए क्यों रहेगा खास देखें
घर में मांगलिक माहौल, काम में सफलता, यह सप्ताह सिंह वालों के लिए क्यों रहेगा खास देखें
धर्म
Kark Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: भाग्य देगा संकेत, कुछ फैसले बदल सकते हैं भविष्य, देखें कर्क साप्ताहिक राशिफल
भाग्य देगा संकेत, कुछ फैसले बदल सकते हैं भविष्य, देखें कर्क साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mithun Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: नए सौदे, बड़े ऑर्डर या पुराने निवेश किससे मिलेगा फायदा, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल
नए सौदे, बड़े ऑर्डर या पुराने निवेश किससे मिलेगा फायदा, देखें मिथुन साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
बिहार
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Healthy Heart Diet Tips : हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget