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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: यात्रा बदलेगी किस्मत! जीवनसाथी देगा खास सरप्राइज, देखें कन्या का वीकली राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: यात्रा बदलेगी किस्मत! जीवनसाथी देगा खास सरप्राइज, देखें कन्या का वीकली राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:25 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन अंततः शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में कुछ छोटी-बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ, धैर्य और योजनाबद्ध कार्यशैली के कारण परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती चली जाएंगी.

निजी कार्यों के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं. यह यात्रा न सिर्फ आपके लिए उपयोगी साबित होगी, बल्कि प्रभावशाली लोगों से मुलाकात के कारण भविष्य में नए अवसर भी प्रदान कर सकती है. सप्ताह के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. अधीनस्थ कर्मचारी भी आपके साथ तालमेल बनाकर चलेंगे, जिससे कार्य समय पर पूरे होंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सप्ताह के अंत तक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. किसी पुराने ग्राहक या व्यापारिक संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप नए निवेश या साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के बाद ही निर्णय लें. जल्दबाजी या भावनाओं में आकर लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर ध्यान देने से व्यापार में विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन बाद में आय के नए स्रोत बनने से स्थिति संतुलित हो जाएगी. किसी भी वित्तीय योजना में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बनी रहेगी. बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय रिश्तेदार या मित्र के घर आने से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा. परिवार के साथ धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है. भाई-बहनों और रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा.

दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट या विशेष खुशखबरी मिल सकती है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी. संतान पक्ष से कोई उपलब्धि या शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों की सराहना करेंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. अधिक भागदौड़ के कारण थकान या हल्का तनाव महसूस हो सकता है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम से आप स्वयं को ऊर्जावान बनाए रख पाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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