स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: कन्या वाले गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, देखें क्या संकेत दे रहा साप्ताहिक राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: कन्या वाले गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, देखें क्या संकेत दे रहा साप्ताहिक राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सतर्क रहना होगा, वरना अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें, क्योंकि यह विवाद में बदलकर आपकी छवि पर असर डाल सकती है.

इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें. किसी सहकर्मी की बात को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरे मामले को समझकर ही अपनी राय रखें. धैर्य और संयम आपके लिए इस सप्ताह सबसे उपयोगी साबित होंगे.

करियर और कारोबार में प्रतिस्पर्धा

व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है. किसी प्रतिद्वंद्वी की नकल करने के बजाय अपनी गुणवत्ता और ग्राहक सेवा पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. इस दौरान यात्राएं थकाऊ व कम लाभदायक साबित होंगी. यदि यात्रा जरूरी न हो तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को अपने काम से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए.

युवाओं को समय का सदुपयोग करना होगा

युवाओं का समय मौज-मस्ती में बीत सकता है. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च होने से पढ़ाई या करियर की तैयारी प्रभावित हो सकती है. जो युवा किसी परीक्षा या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी. अनुशासित दिनचर्या अपनाने से सप्ताह के अंत तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

अचानक बढ़ सकता है खर्च

सप्ताह के बीच में अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. इस वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है. घर, यात्रा या किसी जरूरी सामान पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च होने की संभावना है. इसलिए सप्ताह की शुरुआत से ही खर्चों का हिसाब रखें और गैर-जरूरी खरीदारी से बचें. किसी बड़े निवेश या आर्थिक लेन-देन में जल्दबाजी न करें.

रिश्तों और स्वास्थ्य पर दें ध्यान

सप्ताह के अंत में रिश्तों और स्वास्थ्य पर खास रूप से ध्यान दें. प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं की अनदेखी न करें. आपकी छोटी सी लापरवाही भी गलतफहमी को बढ़ा सकती है. खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में बनी दूरी कम होगी. पारिवारिक समस्याओं का समाधान बातचीत से करें और घर के बड़े सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मुश्किल परिस्थितियों में आपका मनोबल बढ़ाएगा. स्वास्थ्य के लिहाज से पर्याप्त नींद, संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा.

Weekly Rashifal 16-22 August 2026: इस सप्ताह मेष पर मेहरबान रहेगी किस्मत, वृश्चिक सहित 4 राशियों की बढ़ेगी मुश्किल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kanya Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: कन्या वाले गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, देखें क्या संकेत दे रहा साप्ताहिक राशिफल
कन्या वाले गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान, देखें क्या संकेत दे रहा साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Singh Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: सिंह राशि वालों प्रमोशन से प्रॉपर्टी तक चमकेगा भाग्य, अचानक बढ़ेगी कमाई
सिंह राशि वालों प्रमोशन से प्रॉपर्टी तक चमकेगा भाग्य, अचानक बढ़ेगी कमाई
धर्म
Kark Saptahik Horoscope 17-22 August 2026: कर्क वाले प्रॉपर्टी सहित इन चीजों में न लें बड़े फैसले, पड़ सकता है भारी
कर्क वाले प्रॉपर्टी सहित इन चीजों में न लें बड़े फैसले, पड़ सकता है भारी
धर्म
Mithun Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026: मिथुन वाले नए काम का मौका नहीं गंवाएं, सप्ताह के अंत में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
मिथुन वाले नए काम का मौका नहीं गंवाएं, सप्ताह के अंत में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
पंजाब
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
टेक्नोलॉजी
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
ट्रेंडिंग
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget