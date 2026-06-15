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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कन्या वाले करियर और कमाई दोनों पर रखें नजर, ये सप्ताह दे सकता है बड़ा सबक

Kanya Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: कन्या वाले करियर और कमाई दोनों पर रखें नजर, ये सप्ताह दे सकता है बड़ा सबक

Kanya Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: कन्या राशि के लिए जून का ये सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
वीक स्टार्टिंग व्यापारियों के लिए बेहद सतर्क रहने का है. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि उनकी किसी गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है. एन्सेस्ट्रल बिजनेस में इस वीक मंदी का असर देखने को मिल सकता है, जिससे मन थोड़ा उदास रहेगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर चल रही वॉर सिचुएशन के कारण इंपोर्ट ड्यूटी और करेंसी के उतार-चढ़ाव का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

हालांकि, बिजनेस वुमन अपनी क्रिएटिविटी से मंदी के इस दौर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगी और किसी पुराने क्लाइंट के साथ चल रहे विवाद में उन्हें कानूनी जीत मिलेगी, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनकी साख बढ़ेगी. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करने का यह बिल्कुल सही समय है, इससे ओल्ड और आउटडेटेड सिस्टम के कारण हो रहा घाटा तुरंत रुक जाएगा.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा जातकों पर इस वीक वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण वे भारी फैमिली प्रेशर महसूस करेंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस वीक जून की तपती गर्मी में काफी ऑफिशियल ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है. ऑफिस में सीनियर्स आपके काम में कमियां निकाल सकते हैं और जूनियर कोवर्कर्स सपोर्ट करने के बजाय आपके लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. प्रमोशन और इंक्रीमेंट इस वीक टल सकता है, लेकिन ट्रांसफर के योग बने हुए हैं. अन एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी स्किल्स सुधारने की जरूरत है, तभी नया काम मिलेगा.

करियर और शिक्षा:
जून के महीने में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और लर्नर्स के लिए समय थोड़ा कठिन है, घर में चल रहे घरेलू कलह और अशांति के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाना आपके फेल होने का कारण बन सकता है, इसलिए मेडिटेशन का सहारा लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ और मैरिड लाइफ में रोमांस और तालमेल बना रहेगा. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा झगड़ा इस वीक और उलझ सकता है, इसलिए बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें. संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन उनका आज्ञाकारी व्यवहार आपको सुख देगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा होगी और आप किसी शांत धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बनाएंगे.

स्वास्थ्य:
हेल्थ के मोर्चे पर नेगेटिव पक्ष यह है कि आपको स्किन एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है, वहीं पॉजिटिव पक्ष यह है कि आपकी मानसिक एकाग्रता और हीलिंग पावर अच्छी रहेगी.

राजनीति और समाज सेवा:
पॉलिटिक्स और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस वीक संभलकर बयानबाजी करनी चाहिए, अन्यथा विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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