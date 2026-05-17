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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: कन्या राशि के रिसर्च और आईटी वाले लोगों को मिलेगा तगड़ा पैकेज, बन रहे ये खास योग

Kanya Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: कन्या राशि के रिसर्च और आईटी वाले लोगों को मिलेगा तगड़ा पैकेज, बन रहे ये खास योग

Kanya Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: कन्या राशि (Virgo) के लिए मई का यह नया हफ्ता करियर, बिजनेस, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 May 2026 05:50 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: कन्या राशि वालों ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है. बिजनेस पार्टनरशिप में किसी पुराने मुद्दे को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं लेकिन समय रहते बातचीत करने से संबंध दोबारा मजबूत हो जाएंगे. जो लोग विदेश व्यापार, मेडिकल, शिक्षा, आईटी, रिसर्च, अकाउंटिंग या ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं उन्हें इस समय नए अवसर मिलने की संभावना है.

बिजनेसवुमन को अपने काम के कारण सम्मान और नई पहचान मिलेगी, वहीं पुरुष व्यापारियों को अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार में संतुलन रखना होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय स्थिरता लेकर आएगा लेकिन कार्यभार अधिक रहने के कारण मानसिक थकान बढ़ सकती है. विदेश में नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. ऑफिस में आपके अनुशासन और मेहनत की सराहना होगी.

पारिवारिक जीवन:

वीक स्टार्टिंग का यह समय मेहनत, योजनाओं की सफलता और रिश्तों में संतुलन बनाने वाला रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा लेकिन किसी रिश्तेदार की बात मन को दुखी कर सकती है. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है और उनकी उपलब्धि परिवार का नाम रोशन करेगी. घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं लेकिन आप अपनी समझदारी से सब संभाल लेंगे.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा लेकिन अत्यधिक तनाव से बचना जरूरी होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा. कलाकारों, लेखकों, डिजाइनरों और संगीत से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा. रिसर्च और विश्लेषण से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी लेकिन परिणाम मजबूत मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में यह समय संतुलित रहने वाला है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. निवेश सोच-समझकर करें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. बचत की योजना भविष्य में लाभ दे सकती है.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी, हालांकि कुछ लोगों को अपने साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है. विवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्ते को मजबूत करने वाला रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा. कुछ लोगों के रिश्ते परिवार की सहमति की ओर बढ़ सकते हैं.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य में पेट, नसों, कमर दर्द और थकान से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अत्यधिक काम और तनाव के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम और समय पर भोजन करना जरूरी रहेगा. योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा. बाहर के भोजन से दूरी बनाकर रखें.

यात्रा

जून की आने वाली छुट्टियों में परिवार के साथ धार्मिक स्थल, प्राकृतिक जगह या शांत वातावरण में समय बिताने की योजना बन सकती है. कुछ लोग विदेश यात्रा या किसी बड़े शहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं. यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज और खर्चों का ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 05:50 AM (IST)
Tags :
Kanya Weekly Horoscope Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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