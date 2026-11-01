कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए समझदारी, वित्तीय अनुशासन और सतर्कता से कदम बढ़ाने का समय रहेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों मोर्चों पर धैर्य व संतुलन बनाकर चलना होगा.

फेस्टिव सीजन का उल्लास जरूर रहेगा, लेकिन इसके साथ ही घर के रखरखाव, खरीदारी और दफ्तर की जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ भी आपके कंधों पर आ सकता है. योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही आपके लिए सबसे हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

दफ्तर में गुप्त शत्रुओं से सावधान: कार्यक्षेत्र में अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह की गॉसिप या ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. आपके कुछ गुप्त विरोधी (Hidden Enemies) आपके काम में मीन-मेख निकालने या छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को पहले से उजागर न करें.

कामकाज में सावधानी और फोकस: असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक पूरा करें. अपने बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ संवाद सहज व स्पष्ट रखें ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

घर की साज-सज्जा और बड़ा बजट खर्च: फेस्टिव सीजन के चलते घर की रंगाई-पुताई, मरम्मत, डेकोरेशन और बंपर त्योहारी खरीदारी पर आपका अच्छा-खासा बजट खर्च हो सकता है. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक होगा.

प्रॉपर्टी व नए निवेश में कागजी पड़ताल: यदि आप इस पावन अवसर पर किसी नई प्रॉपर्टी (मकान, दुकान, जमीन) की खरीद-बिक्री या किसी नई निवेश योजना पर विचार कर रहे हैं, तो कानूनी दस्तावेजों की गहन जांच-पड़ताल के बाद ही हस्ताक्षर करें. बिना सोचे-समझे किया गया आर्थिक सौदा जोखिम भरा हो सकता है.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में पारदर्शिता और विश्वास: प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में पारदर्शिता बनाए रखना इस हफ्ते बेहद जरूरी रहेगा. किसी भी बात को छुपाने या घुमा-फिराकर कहने से पार्टनर के मन में संदेह पैदा हो सकता है, इसलिए खुलकर और विनम्रता से अपनी बात रखें.

बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान: घर-परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की ढलती सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित हो सकता है. उनके नियमित चेकअप, खान-पान और दवाइयों के समय का विशेष ध्यान रखें.

मानसिक तनाव से बचाव: त्योहार की भागदौड़ और बजट की चिंता से खुद पर मानसिक तनाव हावी न होने दें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार अपनाएं.

शुभ रंग: हरा और हल्का बादामी

शुभ अंक: 5 और 6

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल भगवान श्रीगणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं.

दीपावली की शाम महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में एक साबुत जायफल और हरी इलायची माता के चरणों में अर्पित करें और बाद में उसे अपनी तिजोरी या लॉकर में रख लें. इससे फिजूलखर्ची पर नियंत्रण होगा, गुप्त शत्रुओं का प्रभाव समाप्त होगा और कार्यक्षेत्र में स्थायित्व आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.