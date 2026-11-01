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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकन्या साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, त्योहारों पर बड़ा बजट और लव लाइफ में पारदर्शिता; पढ़ें वीकली राशिफल

कन्या साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, त्योहारों पर बड़ा बजट और लव लाइफ में पारदर्शिता; पढ़ें वीकली राशिफल

Kanya Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाव, प्रॉपर्टी में निवेश, होम डेकोरेशन खर्च, लव लाइफ और बुजुर्गों की सेहत.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 05:36 PM (IST)
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कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए समझदारी, वित्तीय अनुशासन और सतर्कता से कदम बढ़ाने का समय रहेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों मोर्चों पर धैर्य व संतुलन बनाकर चलना होगा. 

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फेस्टिव सीजन का उल्लास जरूर रहेगा, लेकिन इसके साथ ही घर के रखरखाव, खरीदारी और दफ्तर की जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ भी आपके कंधों पर आ सकता है. योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही आपके लिए सबसे हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

दफ्तर में गुप्त शत्रुओं से सावधान: कार्यक्षेत्र में अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह की गॉसिप या ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. आपके कुछ गुप्त विरोधी (Hidden Enemies) आपके काम में मीन-मेख निकालने या छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को पहले से उजागर न करें.

कामकाज में सावधानी और फोकस: असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक पूरा करें. अपने बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ संवाद सहज व स्पष्ट रखें ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

घर की साज-सज्जा और बड़ा बजट खर्च: फेस्टिव सीजन के चलते घर की रंगाई-पुताई, मरम्मत, डेकोरेशन और बंपर त्योहारी खरीदारी पर आपका अच्छा-खासा बजट खर्च हो सकता है. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक होगा.

प्रॉपर्टी व नए निवेश में कागजी पड़ताल: यदि आप इस पावन अवसर पर किसी नई प्रॉपर्टी (मकान, दुकान, जमीन) की खरीद-बिक्री या किसी नई निवेश योजना पर विचार कर रहे हैं, तो कानूनी दस्तावेजों की गहन जांच-पड़ताल के बाद ही हस्ताक्षर करें. बिना सोचे-समझे किया गया आर्थिक सौदा जोखिम भरा हो सकता है.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में पारदर्शिता और विश्वास: प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में पारदर्शिता बनाए रखना इस हफ्ते बेहद जरूरी रहेगा. किसी भी बात को छुपाने या घुमा-फिराकर कहने से पार्टनर के मन में संदेह पैदा हो सकता है, इसलिए खुलकर और विनम्रता से अपनी बात रखें.

बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान: घर-परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की ढलती सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित हो सकता है. उनके नियमित चेकअप, खान-पान और दवाइयों के समय का विशेष ध्यान रखें.

मानसिक तनाव से बचाव: त्योहार की भागदौड़ और बजट की चिंता से खुद पर मानसिक तनाव हावी न होने दें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार अपनाएं.

शुभ रंग: हरा और हल्का बादामी

शुभ अंक: 5 और 6

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल भगवान श्रीगणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं. 

दीपावली की शाम महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में एक साबुत जायफल और हरी इलायची माता के चरणों में अर्पित करें और बाद में उसे अपनी तिजोरी या लॉकर में रख लें. इससे फिजूलखर्ची पर नियंत्रण होगा, गुप्त शत्रुओं का प्रभाव समाप्त होगा और कार्यक्षेत्र में स्थायित्व आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:36 PM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal Virgo Weekly Horoscope
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