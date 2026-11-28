Kanya Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना कन्या राशि के लोगों के लिए पारिवारिक सुख-समृद्धि और करियर में नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन सेहत और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा.

ग्रह स्थिति: इस माह चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश व द्वादश भाव के प्रभाव से आय व बाहरी शिक्षा को दिशा देंगे, जबकि दूसरे भाव में स्वगृही शुक्र पारिवारिक समृद्धि बढ़ाएंगे. वहीं, सप्तम भाव में शनि की मौजूदगी और द्वादश भाव से मंगल की आठवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर असर डालेगी.

शनि का प्रभाव: सप्तम भाव में विराजमान शनि देव 11 दिसंबर 2026 तक वक्री अवस्था में रहेंगे और इसके बाद मार्गी हो जाएंगे. मार्गी शनि के इस प्रभाव से व्यापारिक योजनाओं, उच्च शिक्षा, करियर और प्रेम संबंधों में सकारात्मक गति देखने को मिलेगी, जबकि सेहत में सतर्कता जरूरी होगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

स्वगृही शुक्र से बढ़ेगी आय, घर में होगा मेहमानों का आगमन: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर 2026 का महीना कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है. चतुर्थेश गुरु के शुभ प्रभाव और दूसरे भाव में स्वगृही शुक्र की मौजूदगी के कारण परिवार के साथ-साथ कुटुंब का भी पूरा सहयोग मिलेगा. इस महीने घर पर मेहमानों का आगमन बना रहेगा और पारिवारिक आय में अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी.

परिजनों से मिलेगा सम्मान और सहयोग: आपके कार्यों और व्यवहार से परिवार के सभी सदस्य बेहद प्रसन्न रहेंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों और अन्य सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक माहौल खुशहाल और सकारात्मक बना रहेगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

11 दिसंबर के बाद बनाएं नए व्यापार की योजना, निवेश में न लें जोखिम: व्यापारी वर्ग के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में शनि 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे और काफी प्रयासों के बाद ही लाभ मिलेगा. अगर आप नए व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो 11 दिसंबर के बाद कदम बढ़ाएं, लाभ होगा. नए निवेश के मामले में बहुत ज्यादा जोखिम लेने से बचें.

नौकरी में रहेंगे टारगेट, सामान्य रहेगा प्रदर्शन: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिसंबर का महीना औसत (एवरेज) रहने वाला है. दशम भाव के स्वामी बुध की स्थिति कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा या विशेष लाभ नहीं दिला पाएगी. इस महीने ऑफिस में काम और टारगेट का दबाव बना रहेगा, इसलिए धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

उच्च शिक्षा में उन्नति, बाहर रहकर पढ़ने वालों की उभरेगी प्रतिभा: सामान्य शिक्षा के लिहाज से समय बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है, लेकिन शनि के सहयोग से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी उन्नति मिलेगी. द्वादश भाव के गुरु के प्रभाव से घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों की छिपी हुई प्रतिभा उभरेगी और वे किसी नई परियोजना पर काम करने की योजना बनाएंगे.

11 दिसंबर के बाद करियर में चमकेगा भाग्य: करियर के मोर्चे पर यह महीना बेहद उत्तम साबित होने वाला है. 11 दिसंबर 2026 से शनि देव आपके करियर में बेहद पॉजिटिव भूमिका निभाएंगे, जिससे आपके प्रयासों के परिणाम आपके पक्ष में आने लगेंगे.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती, सिंगल लोगों के विवाह के योग: प्रेम जीवन को लेकर आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें और जैसा रिश्ता चल रहा है उसे सहजता से मेंटेन करें. 11 दिसंबर के बाद शुक्र के सहयोग से रिश्ता और मजबूत बनेगा, वहीं सिंगल जातकों के विवाह की बात पक्की हो सकती है.

दांपत्य जीवन में सूझबूझ से दूर करें तनाव: शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में इस माह तनाव या उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के शनि पर द्वादश भाव के मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें आप दोनों की सूझबूझ से रिश्ते में फिर से ताजगी लौट आएगी.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

नसों की समस्या व अस्थमा रोगी बिल्कुल न बरतें लापरवाही: सेहत के मामले में इस महीने किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. सप्तम भाव में शनि और राशि स्वामी बुध के कमजोर होने के कारण तंत्रिका तंत्र (नसों) से जुड़े विकार उभर सकते हैं. जिन्हें अस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारी है, वे जरा-सी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

थकान से बचें और पर्याप्त आराम लें: नवम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण एक साथ कई तरह की शारीरिक परेशानियां महसूस हो सकती हैं. काम के बीच और काम के बाद पर्याप्त आराम जरूर लें, अन्यथा अत्यधिक थकान के कारण अनिद्रा (नींद न आने) की समस्या परेशान कर सकती है.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: सफेद (White)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नित्य प्रातः काल स्नान के उपरांत भगवान श्री गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें.

अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, इससे शनि व बुध के अशुभ प्रभाव शांत होंगे.

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