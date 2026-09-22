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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकन्या राशिफल 22 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व भद्र योग से स्मरण शक्ति में उछाल, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, कॉर्पोरेट मीटिंग में फाइनल होगी डील

कन्या राशिफल 22 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व भद्र योग से स्मरण शक्ति में उछाल, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, कॉर्पोरेट मीटिंग में फाइनल होगी डील

कन्या राशिफल 22 सितंबर 2026: 5वें चंद्रमा व भद्र योग से तीव्र स्मरण शक्ति, रुका हुआ पेमेंट वापस मिलेगा! कॉर्पोरेट मीटिंग में डील फाइनल, मौसम से रखें सेहत का ध्यान. लकी नंबर 4, लकी रंग ब्राउन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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Virgo Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता, योजना, नया अनुबंध व संतान स्थान) में संचार करेंगे. 5वें भाव में चंद्रमा के संचरण से विद्यार्थियों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति असाधारण रूप से मजबूत रहेगी, जिससे अध्ययन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए रुका हुआ धन वापस पाने, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बड़ी डील पक्की करने और नए अवसरों को भुनाने का रहेगा.

रुका हुआ पेमेंट मिलेगा: अतिगण्ड योग के प्रभाव से बाजार में जिस पुराने भुगतान (Payment) को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे कि वह कैसे मिलेगा, वह फंसा हुआ पैसा आज अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है, जिससे आपकी तरलता (Liquidity) में सुधार होगा.

कॉर्पोरेट मीटिंग और नई डील: किसी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग (Corporate Business Meeting) में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति बेहद फलदायी सिद्ध होगी. किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर आपका लिया गया ठोस और दूरदर्शी निर्णय पूरी तरह सही साबित होगा और कोई बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल होने के पुख्ता योग बन रहे हैं.

बाजार में बेहतर तालमेल: अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से बिजनेसमैन को व्यापार विस्तार के नए अवसर मिलेंगे और मार्केट में पार्टियों व क्लाइंट्स के साथ आपका तालमेल पहले से कहीं अधिक मजबूत और भरोसेमंद रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर फुर्ती दिखाने और मार्केटिंग कर्मियों के लिए पारिवारिक तनाव से सतर्क रहने का रहेगा.

दिनभर बनी रहेगी चुस्ती-फुर्ती: एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर दिनभर ऊर्जावान और चुस्त बने रहेंगे. आपकी इस तत्परता और सक्रियता के कारण किसी भी महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले काम में देरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी; सभी टास्क समय पर पूरे होंगे.

मार्केटिंग कर्मियों को एकाग्रता की चुनौती: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज घर के किसी व्यक्तिगत या घरेलू मुद्दे को लेकर मानसिक उलझन में रह सकते हैं, जिसके चलते मार्केट में फील्ड वर्क के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी परेशानी आ सकती है; व्यक्तिगत बातों को काम के बीच न आने दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 5वें चंद्रमा का गोचर रिश्तों में अत्यधिक सतर्कता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

रिश्तों में बरतें सावधानी: आज रिश्तों के मामले में आपको विशेष रूप से संभलकर रहना होगा. किसी गलतफहमी, तल्ख बातचीत या पारिवारिक मतभेद के कारण आप मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान व आहत हो सकते हैं; शांत रहकर प्रतिक्रिया देने से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और कला-खेल (Education, Artists & Sports)

विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में इजाफा: पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और कल्पनाशक्ति बहुत तीव्र रहेगी, जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे.

कलाकार व खिलाड़ी: मकर राशि के चंद्रमा और भद्र योग के प्रभाव से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स (कलाकार) और स्पोर्ट्स पर्सन्स (खिलाड़ी) अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुटे रहेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा होने से मानसिक स्फूर्ति रहेगी, किंतु बदलते मौसम के प्रभाव से स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा. सर्दी, जुकाम या गले में हल्की एलर्जी जैसी मौसमी परेशानियां उभर सकती हैं. पारिवारिक चिंताओं के कारण होने वाले तनाव से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान को अवश्य शामिल करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा / Brown)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा व मोदक अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. 5वें चंद्रमा की शुभता और भद्र योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. श्री हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा या किसी जरूरतमंद को फल का दान करें; इससे रुका हुआ पेमेंट शीघ्र प्राप्त होगा, कॉर्पोरेट सौदे सफल होंगे और रिश्तों का तनाव समाप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:38 AM (IST)
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