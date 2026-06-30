हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Rashifal July 2026: कन्या जुलाई राशिफल, नई जॉब के लिए मिलेंगे अवसर, बस इन गलतियों से बचें

Kanya Rashifal July 2026: कन्या जुलाई राशिफल, नई जॉब के लिए मिलेंगे अवसर, बस इन गलतियों से बचें

Kanya Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए कन्या जुलाई 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 30 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन माह के सुरुआत के दिन अच्छा रहेगा, दुसरे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह द्वादश भाव संचरण करेगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में मतभेद हो सकता है लेकिन गुरु का भरपूर सहयोग मिलेगा जिसे कोई बड़ी विवाद नहीं होगा. आप परिवार के छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं दे, परिवार के सदस्यों पर ध्यान रखे, पारिवारिक जीवन में बदलाव दिखाई देगा.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में मेहनत करनी पड़ेगी फिर बिजनेश में रंग आएगी ग्रहों का शुभ संयोग से धन ला लाभ होगा लेकिन अपना नियंत्रण नहीं खोए, शनि सप्तम भाव में है बिच बिच में प्रतिद्वंदी कमजोर करने की कोशिश करेगे. नौकरी अच्छे स्थति में चलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा इसलिए कार्य के प्रति तत्पर रहे अपने आप पर भरोसा रखे, अधिकारी के साथ मिलकर रहे नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का ऑफर मिल सकता है.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, कम मेहनत में आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, उच्य शिक्षा की प्लान कर रहे है गुरु का सहयोग मिलेगा साथ आपका दृढ़ संकल्प आगे बढ़ने का प्रेरित करेगा. करियर में आपका प्रदर्शन मजबूत रहेगा अपनी उम्मीद तक पहुंचने का कोशिश करे सफलता मिलेगी सूर्य दशम भाव में है मदद करेगे.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध के लिए जुलाई का महिना अनुकूल रहेगा सिर्फ ध्यान रखे विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करे, पार्टनर का सहयोग मिलेगा इसलिए प्रेम सम्बन्ध का लुफ्त उठाए सिंगल है किसी के साथ रिश्ता बन रही है इस इस माह इंतजार करे जल्दबाजी नहीं करे बदनामी होगी, वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा शनि आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर कोई खास चिंता नहीं करे कोई बड़ी बिमारी नहीं होगी राशि के स्वामी बुध पुरे महीने आपको स्वस्थ्य रखने की पर्यटन करेगे साथ ही सूर्य गुरु का का प्रभाव आपके स्वस्थ्य पर रहेगा शनि सातवे भाव में है 15 जुलाई के बाद पेट सम्बंधित दिक्कत बनेगी इसलिए कार्य के बाद आराम करे साथ ही भरपूर नींद दे .

लकी नंबर: 7

लकी कलर: सफेद

उपाय: भगवान गणेश का पूजन करे, तथा नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे, गाय को हरा चारा खिलाए.

Singh Rashifal July 2026: सिंह जुलाई राशिफल, कौन सा फैसला पड़ेगा भारी और कौन देगा लाभ, देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026 Virgo Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kanya Rashifal July 2026: कन्या जुलाई राशिफल, नई जॉब के लिए मिलेंगे अवसर, बस इन गलतियों से बचें
कन्या जुलाई राशिफल, नई जॉब के लिए मिलेंगे अवसर, बस इन गलतियों से बचें
धर्म
Singh Rashifal July 2026: सिंह जुलाई राशिफल, कौन सा फैसला पड़ेगा भारी और कौन देगा लाभ, देखें
सिंह जुलाई राशिफल, कौन सा फैसला पड़ेगा भारी और कौन देगा लाभ, देखें
धर्म
Kark Rashifal July 2026: कर्क जुलाई राशिफल, व्यापार में जल्दबाजी से बचें, लव लाइफ में मिल सकते हैं अच्छे संकेत
कर्क जुलाई राशिफल, व्यापार में जल्दबाजी से बचें, लव लाइफ में मिल सकते हैं अच्छे संकेत
धर्म
Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह
बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
Parenting
What Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
Embed widget