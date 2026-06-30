Kanya Rashifal July 2026: कन्या जुलाई राशिफल, नई जॉब के लिए मिलेंगे अवसर, बस इन गलतियों से बचें

Kanya July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन माह के सुरुआत के दिन अच्छा रहेगा, दुसरे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह द्वादश भाव संचरण करेगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में मतभेद हो सकता है लेकिन गुरु का भरपूर सहयोग मिलेगा जिसे कोई बड़ी विवाद नहीं होगा. आप परिवार के छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं दे, परिवार के सदस्यों पर ध्यान रखे, पारिवारिक जीवन में बदलाव दिखाई देगा.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में मेहनत करनी पड़ेगी फिर बिजनेश में रंग आएगी ग्रहों का शुभ संयोग से धन ला लाभ होगा लेकिन अपना नियंत्रण नहीं खोए, शनि सप्तम भाव में है बिच बिच में प्रतिद्वंदी कमजोर करने की कोशिश करेगे. नौकरी अच्छे स्थति में चलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा इसलिए कार्य के प्रति तत्पर रहे अपने आप पर भरोसा रखे, अधिकारी के साथ मिलकर रहे नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का ऑफर मिल सकता है.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, कम मेहनत में आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, उच्य शिक्षा की प्लान कर रहे है गुरु का सहयोग मिलेगा साथ आपका दृढ़ संकल्प आगे बढ़ने का प्रेरित करेगा. करियर में आपका प्रदर्शन मजबूत रहेगा अपनी उम्मीद तक पहुंचने का कोशिश करे सफलता मिलेगी सूर्य दशम भाव में है मदद करेगे.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध के लिए जुलाई का महिना अनुकूल रहेगा सिर्फ ध्यान रखे विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करे, पार्टनर का सहयोग मिलेगा इसलिए प्रेम सम्बन्ध का लुफ्त उठाए सिंगल है किसी के साथ रिश्ता बन रही है इस इस माह इंतजार करे जल्दबाजी नहीं करे बदनामी होगी, वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा शनि आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर कोई खास चिंता नहीं करे कोई बड़ी बिमारी नहीं होगी राशि के स्वामी बुध पुरे महीने आपको स्वस्थ्य रखने की पर्यटन करेगे साथ ही सूर्य गुरु का का प्रभाव आपके स्वस्थ्य पर रहेगा शनि सातवे भाव में है 15 जुलाई के बाद पेट सम्बंधित दिक्कत बनेगी इसलिए कार्य के बाद आराम करे साथ ही भरपूर नींद दे .

लकी नंबर: 7

लकी कलर: सफेद

उपाय: भगवान गणेश का पूजन करे, तथा नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे, गाय को हरा चारा खिलाए.

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