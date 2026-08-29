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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मएक दिन कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी, दोनों व्रत रखने वाली महिलाएं संकल्प और पारण कैसे करें?

एक दिन कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी, दोनों व्रत रखने वाली महिलाएं संकल्प और पारण कैसे करें?

Kajari Teej 2026: कजरी तीज और चतुर्थी 31 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. एक ही दिन दोनों व्रत होने से कैसे करें संकल्प, पूजा और व्रत का पारण जान लें नियम.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 29 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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Kajari Teej 2026: कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी दोनों ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रत माने जाते हैं. कई बार पंचांग के अनुसार दोनों व्रत एक ही दिन पड़ जाते हैं. इस बार कजरी तीज और बहुला चौथ 31 अगस्त 2026 एक ही दिन है ऐसे में महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि अगर एक ही दिन दोनों व्रत रखने हों तो संकल्प कैसे लिया जाए, किस व्रत की पूजा पहले करें और व्रत का पारण कब किया जाए ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोनों व्रतों का उद्देश्य और आराध्य अलग होने के कारण इनके संकल्प और पूजा की भावना को अलग-अलग रखना चाहिए.

कजरी तीज तिथि

तृतीया तिथि प्रारम्भ - अगस्त 30, 2026 को 09:36 बजे
तृतीया तिथि समाप्त - अगस्त 31, 2026 को 08:50 बजे (इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी)

दोनों व्रत रखने पर कैसे लें संकल्प?

अगर एक ही दिन कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी का व्रत है तो सुबह स्नान आदि से फ्री होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और पूजा स्थान पर बैठकर दोनों व्रतों का संकल्प लिया जा सकता है. संकल्प में अपने नाम, गोत्र और व्रत की तिथि बोलते हुए पहले कजरी तीज और फिर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लिया जा सकता है. अगर किसी कारण से निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक आहार लें.

कजरी तीज में किसकी पूजा करें?

कजरी तीज का व्रत मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और दांपत्य सुख की कामना से व्रत रखती हैं. पूजा के दौरान शिव-पार्वती का पूजन, तीज माता की कथा और पारंपरिक रूप से व्रत से जुड़े नियमों का पालन किया जाता है.

संकष्टी चतुर्थी की पूजा कब करें?

संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है. इस व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व है. शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद ही संकष्टी व्रत का पारण किया जाता है. इसलिए दोनों व्रत एक ही दिन होने पर भी संकष्टी का पारण केवल चंद्रोदय के बाद तय विधि अनुसार करना चाहिए.

  • पूजा मुहूर्त - शाम 6.31 - शाम 6.57

दोनों व्रतों का पारण कैसे करें?

अगर कजरी तीज का पारण भी उसी दिन तय है और संकष्टी चतुर्थी भी उसी दिन है,फलाहार कर तीज के व्रत का पारण करें, नमक, अन्न ग्रहण न करें. इसके बाद चतुर्थी व्रत की शुरुआत करें. इस तरह एक ही दिन दोनों व्रत होने पर श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दोनों के अलग-अलग संकल्प और पूजा-विधि का सम्मान करते हुए व्रत पूरा किया जा सकता है.

FAQs

  1. क्या कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी का व्रत एक ही दिन रखा जा सकता है?
    हां, अगर पंचांग के अनुसार दोनों व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं तो महिलाएं अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार दोनों व्रत रख सकती हैं. दोनों व्रतों के आराध्य और संकल्प अलग होते हैं, इसलिए पूजा-विधि भी अलग-अलग रखनी चाहिए.
  2. कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी दोनों का संकल्प कैसे लें?
    सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान पर बैठकर अपने नाम, गोत्र और तिथि का उल्लेख करते हुए दोनों व्रतों का संकल्प लिया जा सकता है. पहले कजरी तीज और फिर संकष्टी चतुर्थी का संकल्प लेने की परंपरा अपनाई जा सकती है.
  3. अगर दोनों व्रत एक ही दिन हों तो पहले किस व्रत का पारण करें?
    अगर कजरी तीज का पारण चतुर्थी के चंद्रोदय से पहले निर्धारित है तो पहले तीज व्रत का पारण फलाहार से किया जा सकता है. इसके बाद संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाए. तीज के पारण में अन्न और नमक से परहेज करने की परंपरा का पालन किया जा सकता है.
  4. संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब खोलना चाहिए?
    संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है. इसलिए गणेश जी की पूजा के बाद स्थानीय पंचांग में दिए गए चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकष्टी व्रत का पारण करना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Kajari Teej 2026 Bahula Chaturthi 2026
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