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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकजरी तीज का व्रत खोलें या चंद्रमा का इंतजार करें ? 31 अगस्त को दो पर्वों ने बढ़ाया भ्रम

कजरी तीज का व्रत खोलें या चंद्रमा का इंतजार करें ? 31 अगस्त को दो पर्वों ने बढ़ाया भ्रम

Kajari Teej 2026: कजरी तीज व्रत 31 अगस्त 2026 को किया जाएगा. इस दिन चतुर्थी भी है. ऐसे में कैसे किया जाएगा व्रत का पारण, चंद्रमा को अर्घ्य दें या चतुर्थी व्रत की पूजा करें जानें क्या है नियम.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 30 Aug 2026 06:50 AM (IST)
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Kajari Teej 2026: इस बार 31 अगस्त 2026 सोमवार का दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए खास है, क्योंकि इसी दिन कजरी तीज के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी पड़ रहा है. दोनों व्रतों की अपनी अलग पूजा-विधि और पारण की परंपरा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर महिला दोनों व्रत रख रही है तो व्रत कब खोले, कजरी तीज के अनुसार या संकष्टी चतुर्थी के चंद्रमा का इंतजार करें ?

कजरी तीज का व्रत कब खुलता है?

कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. कजरी तीज की पूजा में नीमड़ी माता, भगवान शिव-पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है.

धार्मिक परंपरा के अनुसार कजरी तीज का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा किया जाता है. इसलिए केवल दिन में पूजा कर लेने के बाद व्रत खोलना उचित नहीं माना जाता. 31 अगस्त को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य के बाद कजरी तीज का पारण किया जा सकता है.

संकष्टी चतुर्थी भी उसी दिन तो क्या करें?

31 अगस्त को कजरी तीज के साथ संकष्टी चतुर्थी भी है. संकष्टी व्रत में भगवान गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है. इसलिए जो महिलाएं दोनों व्रत एक साथ रख रही हैं, उनके लिए चंद्रमा का इंतजार करना सबसे सरल उपाय होगा.

कजरी तीज के लिए भी चंद्रमा को अर्घ्य देना है और संकष्टी चतुर्थी के लिए भी चंद्रोदय के बाद ही पारण होता है. ऐसे में दोनों व्रतों को अलग-अलग समय पर खोलने के बजाय चंद्रमा को अर्घ्य देकर दोनों व्रतों का संकल्प पूरा किया जा सकता है. पंचांग के अनुसार 31 अगस्त को चंद्रोदय करीब रात 8:23 बजे है

कैसे करें कजरी तीज की पूजा

  • सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें.
  • पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.
  • नीम की टहनी या पत्तियों से नीमड़ी माता का प्रतीक बनाकर उनकी पूजा करें.
  • शिव-पार्वती को जल, अक्षत, फूल, बेलपत्र, फल और मिठाई अर्पित करें.
  • सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी और चुनरी अर्पित कर सकती हैं.
  • कजरी तीज की कथा सुनें या पढ़ें और शिव-पार्वती का ध्यान करें.
  • शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें जल और अक्षत से अर्घ्य दें.
  • चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करने की परंपरा है.

FAQ

1. कजरी तीज पर चंद्रमा को अर्घ्य देना क्यों जरूरी माना जाता है?
कजरी तीज की परंपरा में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण करने की मान्यता है.

2. कजरी तीज पर नीमड़ी माता की पूजा क्यों की जाती है?
कजरी तीज की पूजा में नीमड़ी माता का विशेष स्थान है. महिलाएं उनकी पूजा कर परिवार की सुख-शांति और सौभाग्य की कामना करती हैं.

3. क्या कजरी तीज पर पति के हाथ से व्रत खोलना जरूरी है?
कई क्षेत्रों में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलने की परंपरा है. हालांकि, यह नियम क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार अलग हो सकता है.

4. कजरी तीज पर सुहाग की सामग्री क्यों चढ़ाई जाती है?
महिलाएं सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी और चुनरी जैसी सुहाग सामग्री पूजा में अर्पित करती हैं. इसे अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की कामना से जोड़ा जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Sankashti Chaturthi 2026 Teej 2026 Kajari Teej 2026
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