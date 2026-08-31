शादी टूट चुकी हो तो क्या कजरी तीज रख सकती है महिला? व्रत पति के लिए है या शिव-पार्वती की उपासना?

कजरी तीज व्रत 2026: कजरी तीज का त्योहार आते ही हर तरफ सुहाग, श्रृंगार और उत्सव का माहौल दिखने लगता है. समाज में आम धारणा यही है कि तीज का व्रत सिर्फ सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए रखती हैं. ऐसे में उन महिलाओं के मन में अक्सर सवाल उठता है जिनका तलाक हो चुका है या किसी कारणवश शादी टूट गई है, क्या वे कजरी तीज का व्रत रख सकती हैं?

धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कजरी तीज का मूल आधार माता पार्वती की कठोर तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनका अनन्य समर्पण है. माता पार्वती ने 108 जन्मों की कठिन साधना के बाद महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था.

शास्त्रों के अनुसार, कोई भी व्रत या उपवास अंततः ईश्वर की आराधना, आत्म-शुद्धि और मानसिक शांति का माध्यम होता है. तीज का पर्व भले ही लोक परंपराओं में पति की लंबी उम्र से जुड़ गया हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक केंद्र हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती ही हैं.

क्या शादी टूटने के बाद रखा जा सकता है व्रत?

धर्म और अध्यात्म किसी भी स्त्री को ईश्वर की भक्ति से वंचित नहीं करता. यदि किसी महिला का वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो चुका है, तब भी वह पूरी श्रद्धा के साथ कजरी तीज का व्रत रख सकती है:

ईश्वर भक्ति और आत्मिक शांति के लिए: भक्ति पर किसी वैवाहिक स्थिति का पहरा नहीं होता. भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने, जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति के लिए कोई भी महिला यह व्रत कर सकती है.

नए जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना: यदि कोई महिला जीवन के कठिन दौर से निकलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है, तो वह अनुकूल जीवनसाथी या अपने व्यक्तिगत विकास की कामना के साथ यह उपवास रख सकती है.

संतान और परिवार के कल्याण के लिए: तीज का व्रत केवल पति ही नहीं, बल्कि संतान की खुशहाली और घर-परिवार में सुख-शांति के लिए भी फलदायी माना जाता है.

पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

वैवाहिक स्थिति बदल चुकी है, तो पूजा की नीयत और संकल्प को स्पष्ट रखें:

संकल्प का भाव बदलें: पूजा करते समय 'अखंड सौभाग्य' के पारंपरिक संकल्प की जगह 'ईश्वर कृपा', 'मानसिक शांति' और 'जीवन में मंगल' का संकल्प लें.

पारंपरिक बंधनों से मुक्त भक्ति: सुहाग के प्रतीक जैसे सिंदूर या सोलह श्रृंगार को लेकर किसी सामाजिक दबाव में न आएं. सादे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक करें.

कथा और ध्यान: कजरी तीज की व्रत कथा सुनें और माता पार्वती के त्याग व धैर्य से प्रेरणा लें.

ईश्वर की दृष्टि में भक्त की भावना और निष्ठा सबसे ऊपर होती है. कजरी तीज केवल एक वैवाहिक रस्म नहीं, बल्कि आत्मबल और आस्था का पर्व है. इसलिए, जीवन के किसी भी पड़ाव पर खड़ी महिला बिना किसी संकोच के शिव-पार्वती की आराधना कर सकती है.

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