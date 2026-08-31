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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मशादी टूट चुकी हो तो क्या कजरी तीज रख सकती है महिला? व्रत पति के लिए है या शिव-पार्वती की उपासना?

शादी टूट चुकी हो तो क्या कजरी तीज रख सकती है महिला? व्रत पति के लिए है या शिव-पार्वती की उपासना?

कजरी तीज 2026 का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र तक सीमित है या शिव-पार्वती की भक्ति? जानें क्या शादी टूटने के बाद महिलाएं यह उपवास रख सकती हैं और शास्त्र क्या कहते हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 31 Aug 2026 08:13 AM (IST)
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कजरी तीज व्रत 2026: कजरी तीज का त्योहार आते ही हर तरफ सुहाग, श्रृंगार और उत्सव का माहौल दिखने लगता है. समाज में आम धारणा यही है कि तीज का व्रत सिर्फ सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए रखती हैं. ऐसे में उन महिलाओं के मन में अक्सर सवाल उठता है जिनका तलाक हो चुका है या किसी कारणवश शादी टूट गई है, क्या वे कजरी तीज का व्रत रख सकती हैं?

धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कजरी तीज का मूल आधार माता पार्वती की कठोर तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनका अनन्य समर्पण है. माता पार्वती ने 108 जन्मों की कठिन साधना के बाद महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था.

शास्त्रों के अनुसार, कोई भी व्रत या उपवास अंततः ईश्वर की आराधना, आत्म-शुद्धि और मानसिक शांति का माध्यम होता है. तीज का पर्व भले ही लोक परंपराओं में पति की लंबी उम्र से जुड़ गया हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक केंद्र हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती ही हैं.

क्या शादी टूटने के बाद रखा जा सकता है व्रत?

धर्म और अध्यात्म किसी भी स्त्री को ईश्वर की भक्ति से वंचित नहीं करता. यदि किसी महिला का वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो चुका है, तब भी वह पूरी श्रद्धा के साथ कजरी तीज का व्रत रख सकती है:

ईश्वर भक्ति और आत्मिक शांति के लिए: भक्ति पर किसी वैवाहिक स्थिति का पहरा नहीं होता. भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने, जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति के लिए कोई भी महिला यह व्रत कर सकती है.

नए जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना: यदि कोई महिला जीवन के कठिन दौर से निकलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है, तो वह अनुकूल जीवनसाथी या अपने व्यक्तिगत विकास की कामना के साथ यह उपवास रख सकती है.

संतान और परिवार के कल्याण के लिए: तीज का व्रत केवल पति ही नहीं, बल्कि संतान की खुशहाली और घर-परिवार में सुख-शांति के लिए भी फलदायी माना जाता है.

पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

 वैवाहिक स्थिति बदल चुकी है, तो पूजा की नीयत और संकल्प को स्पष्ट रखें:

संकल्प का भाव बदलें: पूजा करते समय 'अखंड सौभाग्य' के पारंपरिक संकल्प की जगह 'ईश्वर कृपा', 'मानसिक शांति' और 'जीवन में मंगल' का संकल्प लें.

पारंपरिक बंधनों से मुक्त भक्ति: सुहाग के प्रतीक जैसे सिंदूर या सोलह श्रृंगार को लेकर किसी सामाजिक दबाव में न आएं. सादे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक करें.

कथा और ध्यान: कजरी तीज की व्रत कथा सुनें और माता पार्वती के त्याग व धैर्य से प्रेरणा लें.

ईश्वर की दृष्टि में भक्त की भावना और निष्ठा सबसे ऊपर होती है. कजरी तीज केवल एक वैवाहिक रस्म नहीं, बल्कि आत्मबल और आस्था का पर्व है. इसलिए, जीवन के किसी भी पड़ाव पर खड़ी महिला बिना किसी संकोच के शिव-पार्वती की आराधना कर सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 31 Aug 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Shiv Parvati Puja Teej 2026 Kajari Teej 2026 Kajari Teej Vrat Rules
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