Kaal Bhairav Ashtami 2026: सनातन धर्म में हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष (अगहन) मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का महत्व सबसे खास है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप बाबा काल भैरव का प्राकट्य हुआ था. साल 2026 में भैरव अष्टमी (काल भैरव जयंती) मंगलवार, 1 दिसंबर को मनाई जाएगी.

मंगलवार और अष्टमी तिथि के इस खास संयोग पर की गई पूजा भक्तों को अनजाने भय, शत्रुओं की चाल और जीवन के बड़े संकटों से मुक्ति दिलाती है. आइए जानते हैं पूजा का सटीक मुहूर्त और सरल विधि.

पूजा के शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल अष्टमी तिथि रात 11:13 बजे तक ही रहेगी, इसलिए मुख्य रात्रि पूजा इससे पहले संपन्न करना सबसे उत्तम रहेगा.

समय / मुहूर्त अवधि (1 दिसंबर 2026) महत्व ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:08 से 06:02 तक स्नान और व्रत का संकल्प लेने के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक दिन की पूजा और दान-पुण्य के लिए राहुकाल (वर्जित) दोपहर 02:47 से शाम 04:05 तक इस समय शुभ पूजा शुरू करने से बचें संध्या व रात्रि पूजा शाम 05:24 से रात 11:13 तक मुख्य भैरव आराधना और आरती के लिए

क्यों मनाई जाती है भैरव अष्टमी?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव उत्पन्न हुए थे. 'काल' का अर्थ समय और भय दोनों होता है. स्वयं समय भी जिनके अधीन है, वे ही काल भैरव हैं. काशी (वाराणसी) में इन्हें 'नगर का कोतवाल' माना जाता है, मान्यता है कि इनकी अनुमति के बिना काशी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता.

घर पर ऐसे करें आसान पूजा

बाबा काल भैरव की पूजा के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, सच्चा भाव ही पर्याप्त है:

संकल्प और स्नान: सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर के मंदिर की सफाई करें.

सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर के मंदिर की सफाई करें. दीपक जलाएं: शाम के समय काल भैरव या भगवान शिव के चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शाम के समय काल भैरव या भगवान शिव के चित्र के सामने जलाएं. अर्पण और भोग: बाबा को काले तिल, उड़द की दाल, फूल, धूप और इमरती या जलेबी का भोग लगाएं.

बाबा को काले तिल, उड़द की दाल, फूल, धूप और इमरती या जलेबी का भोग लगाएं. मंत्र जाप: शांत मन से 'ॐ काल भैरवाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और काल भैरव अष्टक का पाठ करें.

शांत मन से मंत्र का 108 बार जाप करें और काल भैरव अष्टक का पाठ करें. जीव सेवा (सबसे खास उपाय): श्वान (कुत्ता) बाबा भैरव का वाहन माना जाता है. इस दिन किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी या दूध जरूर खिलाएं.

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