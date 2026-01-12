हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मज्योतिष के वो उपाय जो बदल देगा आपकी किस्मत, 24 घंटे में बदल सकते हैं नतीजे

ज्योतिष के वो उपाय जो बदल देगा आपकी किस्मत, 24 घंटे में बदल सकते हैं नतीजे

Money Upay: ज्योतिष में हर समस्या का हल बताया गया है बस जरुरत है तो सही समय पर सही उपाय करना. सोई किस्मत जगाना है तो यहां जानें अचूक उपाय.

By : आचार्य लवभूषण | Updated at : 12 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

Money and Destiny Upay: आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि उसकी राह में कोई रुकावट न आए - काम चुटकियों में हो जाए, रिश्ते टूटे नहीं, और नाम-दौलत दोनों साथ आएं. लेकिन क्या सच में राहु-शनि के दोष, मेहनत से जी चुराना या सोशल मीडिया फेम जैसी हर समस्या का हल ज्योतिष के पास होता है?

ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति के छिपे हुए गणित और रहस्य हैं. इन्हें सही तरह से अपनाया जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं.

सिर्फ 24 घंटे में पूरे होंगे आपके अटके काम

अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्योतिषीय उपाय असर दिखाने में वक्त लेते हैं, लेकिन आचार्य जी के अनुसार एक साधारण सा प्रयोग आपकी परेशानी 24 घंटे के भीतर हल कर सकता है.

  • रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे पीली सरसों रखें.
  • फिर आंखें बंद कर, कम से कम 18 सेकंड तक सांस रोककर तीन बार मन में सोचें - “मेरा काम हो गया है.”
  • सुबह उठकर यही क्रिया दोहराएं और फिर वह सरसों पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं.

यह छोटा-सा प्रयोग कई बार रुके हुए कामों को अगले ही दिन गति दे देता है.

रुके हुए काम और ग्राहक आकर्षण का ज्योतिषीय विज्ञान-

कई बार व्यापार या करियर अचानक ठहर जाता है - व्यापार में ग्राहक नहीं आते; मेहनत होती है, पर नतीजे नहीं मिलते.

  • ग्राहक आकर्षण उपाय :

उत्तर दिशा (नॉर्थ) में कभी भी लाल रंग का प्रयोग न करें. इस दिशा में एक स्पॉटलाइट, पानी का छोटा फव्वारा, और एक गोल घड़ी लगाएं. इससे अवसरों की दिशा सक्रिय होती है.

  • रुके हुए काम के लिए:

शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें, फिर नाखूनों पर उस तेल का प्रतिबिंब देखें. इसके बाद काले उड़द और बादाम शनि मंदिर या किसी जरूरतमंद को दान करें. यह प्रयोग शनिदेव की रुकावटें दूर करता है और काम फिर से शुरू होने लगता है.

आलस भगाने का हनुमान मंत्र

आलस की असली वजह मंगल ग्रह का कमजोर होना है.

  • जब भी आलस महसूस हो, मन ही मन मंत्र जपें - “श्री हनु हनुमते नमः.”
  • कुछ ही मिनटों में शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और कार्यशक्ति बढ़ती है.

बच्चों की भूख बढ़ाने का आसान मंत्र

आजकल बच्चों का ठीक से खाना न खाना माता-पिता के लिए आम परेशानी है.

  • भोजन से पहले तीन बार बोलें: हे भगवन् भोग लगाइए, यह अमृत हो जाए, इस अमृत को पान कर मेरा जीवन सफल हो जाए. यह मंत्र भोजन को अमृतमय बना देता है, जिससे बच्चों को खाना स्वादिष्ट लगता है और उनकी भूख स्वाभाविक रूप से बढ़ती है.

रिश्ते टूटने से बचाने का “हंस जोड़ा” उपाय

हंस वफ़ादारी और स्थिरता का प्रतीक है. चोंच से जुड़े हुए हंसों का जोड़ा खरीदकर घर के दक्षिण-पश्चिम या नॉर्थ-वेस्ट दिशा में रखें.

शुक्रवार या शनिवार को आलू-प्याज़ के परांठे किसी गरीब या ब्राह्मण को खिलाएं. इससे रिश्तों में जमा हुआ तनाव दूर होता है और प्रेम पुनः लौट आता है.

नशे को छुड़ाने का ज्योतिषीय उपाय

नशा हमेशा राहु ग्रह से जुड़ा माना जाता है. आचार्य जी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति शराब या किसी भी नशे की आदत में फंसा है, तो यह उपाय करें -

  • नीले कपड़े में राहु यंत्र, जौ, सूखा नारियल और उसके बालों का छोटा गुच्छा बांधकर एक पोटली बना लें.
  • शनिवार रात 12 बजे वह पोटली सात बार उसके सिर के ऊपर से घुमाकर सुबह सूर्योदय से पहले बहते पानी में बहा दें.
  • लगातार 11 शनिवार ऐसा करने से नशे की आदत धीरे-धीरे कम होने लगती है.

रात 8 बजे के बाद का “शुक्र काल”

ज्योतिष के अनुसार, रात 8 बजे के बाद शुक्र काल शुरू होता है. यह समय सौंदर्य, धन और आकर्षण का होता है.

  • इस दौरान कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं करें.
  • दही से स्नान करें और शुद्ध इत्र लगाएं.

इन उपायों से घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है.

कुबेर मंत्र और 33 नंबर का चमत्कार-

धन के देवता कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए आचार्य लवभूषण जी दुर्लभ मंत्र के प्रयोग की सलाह देते हैं - “ॐ वं ह्रीं श्रीं रति प्रिय स्वाहा.”

किसी भी नए काम, अनुबंध या यात्रा से पहले इस मंत्र का जाप करें. इससे धन और अवसर दोनों की प्राप्ति होती है. 33 नंबर गुरु और शुक्र दोनों की कृपा का प्रतीक है. बाएं हाथ की कलाई पर हरे या गुलाबी पेन से “33” लिखें. यह नंबर ध्यान, फोकस और आर्थिक समृद्धि बढ़ाता है.

राहु से डरें नहीं, दोस्ती करें

आज के समय में सबसे ज़्यादा धन देने वाला ग्रह राहु है. अगर यह शुभ हो जाए तो शेयर मार्केट, लॉटरी और क्रिप्टो जैसी जगहों से भी लाभ देता है.

  • राहु को प्रसन्न करने के लिए मछलियों को चावल, मूंग या आटे की गोलियां खिलाएं.
  • गरीबों, स्वीपर्स या मरीजों को फास्ट फूड और नारियल पानी दें.

ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, बल्कि गणित और प्रकृति का अद्भुत विज्ञान है. हर समस्या का समाधान इस प्राचीन विद्या में छिपा है. अगर इन उपायों से ग्रहों को प्रसन्न कर लिया जाए तो भाग्य बदलना मुश्किल नहीं है.

कुंडली बताती है रिश्ते निभेंगे या टूटेंगे, धन आएगा या कर्ज में डूबेंगे! ऐसे पहचानें

नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

About the author आचार्य लवभूषण

आचार्य लवभूषण (Acharya Lavbhushan) एक विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ और व्यावसायिक सलाहकार (Business Coach) हैं. इन्हें वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में उनके गहन ज्ञान और सटीक समाधानों के लिए जाना जाता है. 'वास्तु विश्वकर्मा अवार्ड' से सम्मानित आचार्य लवभूषण ने अब तक 10,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स, मशहूर हस्तियों और कॉर्पोरेट दिग्गजों को सफल मार्गदर्शन प्रदान किया है.

वे 'How to Become Rich with Astrology' के प्रसिद्ध लेखक और एक प्रभावशाली TEDx वक्ता भी हैं. ज्योतिष को व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक सफलता का आधुनिक टूल बनाने के उनके मिशन ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय नाम बनाया है. आचार्य लवभूषण का दृष्टिकोण आध्यात्मिक गहराई और व्यावहारिक समस्या-समाधान का एक अनूठा संगम है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Rahu Laxmi Ji Vastu Tips Money Upay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
Bengaluru Murder Case: स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest: ईरान में कोहराम...खामेनेई विरोधी प्रदर्शन जारी | Trump | ABP | Anti-Khamenei protests
खुशी मातम में बदली...बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद शहीद हुआ जवान | Maharashtra News | Indian Army
Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
'रूस के 1000 सैनिक हर रोज मारे जा रहे, पुतिन की मैडनेस को अमेरिका...' जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
Bengaluru Murder Case: स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा, फिर कर दी डिमांड, रिजेक्शन पर महिला इंजीनियर को मार डाला
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
ओटीटी
Mastiii 4 OTT Release: 'मस्ती 4' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये एडल्ट कॉमेडी फिल्म?
'मस्ती 4' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
यूटिलिटी
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देने होते हैं पैसे? जान लीजिए अपने काम की बात
फैशन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
लोहड़ी पर दिखेंगी प्रॉपर पटोला, ट्राई करें ये लेटेस्ट और एलिगेंट सूट डिजाइन
जनरल नॉलेज
Invention of Clocks: सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
सबसे पहले दुनिया में कैसे तय किया गया‌ था समय, कैसे हुआ था घड़ी का निर्माण?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget