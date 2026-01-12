ज्योतिष के वो उपाय जो बदल देगा आपकी किस्मत, 24 घंटे में बदल सकते हैं नतीजे

Money and Destiny Upay: आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि उसकी राह में कोई रुकावट न आए - काम चुटकियों में हो जाए, रिश्ते टूटे नहीं, और नाम-दौलत दोनों साथ आएं. लेकिन क्या सच में राहु-शनि के दोष, मेहनत से जी चुराना या सोशल मीडिया फेम जैसी हर समस्या का हल ज्योतिष के पास होता है?

ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति के छिपे हुए गणित और रहस्य हैं. इन्हें सही तरह से अपनाया जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं.

सिर्फ 24 घंटे में पूरे होंगे आपके अटके काम

अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्योतिषीय उपाय असर दिखाने में वक्त लेते हैं, लेकिन आचार्य जी के अनुसार एक साधारण सा प्रयोग आपकी परेशानी 24 घंटे के भीतर हल कर सकता है.

रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे पीली सरसों रखें.

फिर आंखें बंद कर, कम से कम 18 सेकंड तक सांस रोककर तीन बार मन में सोचें - “मेरा काम हो गया है.”

सुबह उठकर यही क्रिया दोहराएं और फिर वह सरसों पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं.

यह छोटा-सा प्रयोग कई बार रुके हुए कामों को अगले ही दिन गति दे देता है.

रुके हुए काम और ग्राहक आकर्षण का ज्योतिषीय विज्ञान-

कई बार व्यापार या करियर अचानक ठहर जाता है - व्यापार में ग्राहक नहीं आते; मेहनत होती है, पर नतीजे नहीं मिलते.

ग्राहक आकर्षण उपाय :

उत्तर दिशा (नॉर्थ) में कभी भी लाल रंग का प्रयोग न करें. इस दिशा में एक स्पॉटलाइट, पानी का छोटा फव्वारा, और एक गोल घड़ी लगाएं. इससे अवसरों की दिशा सक्रिय होती है.

रुके हुए काम के लिए:

शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें, फिर नाखूनों पर उस तेल का प्रतिबिंब देखें. इसके बाद काले उड़द और बादाम शनि मंदिर या किसी जरूरतमंद को दान करें. यह प्रयोग शनिदेव की रुकावटें दूर करता है और काम फिर से शुरू होने लगता है.

आलस भगाने का हनुमान मंत्र

आलस की असली वजह मंगल ग्रह का कमजोर होना है.

जब भी आलस महसूस हो, मन ही मन मंत्र जपें - “श्री हनु हनुमते नमः.”

कुछ ही मिनटों में शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और कार्यशक्ति बढ़ती है.

बच्चों की भूख बढ़ाने का आसान मंत्र

आजकल बच्चों का ठीक से खाना न खाना माता-पिता के लिए आम परेशानी है.

भोजन से पहले तीन बार बोलें: हे भगवन् भोग लगाइए, यह अमृत हो जाए, इस अमृत को पान कर मेरा जीवन सफल हो जाए. यह मंत्र भोजन को अमृतमय बना देता है, जिससे बच्चों को खाना स्वादिष्ट लगता है और उनकी भूख स्वाभाविक रूप से बढ़ती है.

रिश्ते टूटने से बचाने का “हंस जोड़ा” उपाय

हंस वफ़ादारी और स्थिरता का प्रतीक है. चोंच से जुड़े हुए हंसों का जोड़ा खरीदकर घर के दक्षिण-पश्चिम या नॉर्थ-वेस्ट दिशा में रखें.

शुक्रवार या शनिवार को आलू-प्याज़ के परांठे किसी गरीब या ब्राह्मण को खिलाएं. इससे रिश्तों में जमा हुआ तनाव दूर होता है और प्रेम पुनः लौट आता है.

नशे को छुड़ाने का ज्योतिषीय उपाय

नशा हमेशा राहु ग्रह से जुड़ा माना जाता है. आचार्य जी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति शराब या किसी भी नशे की आदत में फंसा है, तो यह उपाय करें -

नीले कपड़े में राहु यंत्र, जौ, सूखा नारियल और उसके बालों का छोटा गुच्छा बांधकर एक पोटली बना लें.

शनिवार रात 12 बजे वह पोटली सात बार उसके सिर के ऊपर से घुमाकर सुबह सूर्योदय से पहले बहते पानी में बहा दें.

लगातार 11 शनिवार ऐसा करने से नशे की आदत धीरे-धीरे कम होने लगती है.

रात 8 बजे के बाद का “शुक्र काल”

ज्योतिष के अनुसार, रात 8 बजे के बाद शुक्र काल शुरू होता है. यह समय सौंदर्य, धन और आकर्षण का होता है.

इस दौरान कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं करें.

दही से स्नान करें और शुद्ध इत्र लगाएं.

इन उपायों से घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है.

कुबेर मंत्र और 33 नंबर का चमत्कार-

धन के देवता कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए आचार्य लवभूषण जी दुर्लभ मंत्र के प्रयोग की सलाह देते हैं - “ॐ वं ह्रीं श्रीं रति प्रिय स्वाहा.”

किसी भी नए काम, अनुबंध या यात्रा से पहले इस मंत्र का जाप करें. इससे धन और अवसर दोनों की प्राप्ति होती है. 33 नंबर गुरु और शुक्र दोनों की कृपा का प्रतीक है. बाएं हाथ की कलाई पर हरे या गुलाबी पेन से “33” लिखें. यह नंबर ध्यान, फोकस और आर्थिक समृद्धि बढ़ाता है.

राहु से डरें नहीं, दोस्ती करें

आज के समय में सबसे ज़्यादा धन देने वाला ग्रह राहु है. अगर यह शुभ हो जाए तो शेयर मार्केट, लॉटरी और क्रिप्टो जैसी जगहों से भी लाभ देता है.

राहु को प्रसन्न करने के लिए मछलियों को चावल, मूंग या आटे की गोलियां खिलाएं.

गरीबों, स्वीपर्स या मरीजों को फास्ट फूड और नारियल पानी दें.

ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, बल्कि गणित और प्रकृति का अद्भुत विज्ञान है. हर समस्या का समाधान इस प्राचीन विद्या में छिपा है. अगर इन उपायों से ग्रहों को प्रसन्न कर लिया जाए तो भाग्य बदलना मुश्किल नहीं है.

नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.