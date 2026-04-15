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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJur Sital 2026: मिथिला का जुड़ शीतल पर्व आज, जानें क्यों सिर पर ठंडा जल डालकर बड़े देते हैं आशीर्वाद

Jur Sital 2026: मिथिला का जुड़ शीतल पर्व आज, जानें क्यों सिर पर ठंडा जल डालकर बड़े देते हैं आशीर्वाद

Jur Sital 2026: मिथिला संस्कृति का पर्व जुड़ शीतल बुधवार 15 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है. पंरपरा के संगम से जुड़े इस खास त्योहार पर बासी भोजन, शीतल जल से आशीर्वाद और मां शीतला की पूजा का महत्व है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Apr 2026 09:53 AM (IST)
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  • जुड़ शीतल पर्व 15 अप्रैल 2026 को मैथिली नववर्ष के दूसरे दिन है।
  • इस पर्व पर बड़े सदस्य छोटे सदस्यों को जल डालकर आशीर्वाद देते हैं।
  • जुड़ शीतल पर बासी भोजन और मां शीतला की पूजा की जाती है।
  • पर्व प्रकृति में शीतलता और सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है।

Jur Sital 2026: मिथिला की लोक संस्कृति से कई त्योहार जुड़े हैं, जिससे भावनाए पनपती हैं. कई तीज-त्योहारों में एक बेहद खास पर्व है ‘जुड़ शीतल’. यह पर्व वैशाख महीने की शुरुआत में मैथिली नववर्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है. जुड़ शीतल पर्व से आस्था, संस्कृति और आशीर्वाद का अनोखा संगम जुड़ा है.

जुड़ शीतल पर्व कब

जुड़ शीतल पर्व बुधवार 15 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है. परंपरा के मुताबिक, जुड़ शीतल सतुआनी या सतुआन पर्व के अगले दिन मनाया जाता है. सतुआन के दिन मैथिली नववर्ष शुरू होता है और अगले दिन जुड़ शीतल पर्व मनाया जाता है. मैथिली कैलेंडर के अनुसार, मंगलवार 14 अप्रैल को मैथिली नववर्ष का पहला दिन था और आज बुधवार 15 अप्रैल को जुड़ शीतल का उत्सव मनाया जा रहा है.

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जुड़ शीतल पर शीतलन अनुष्ठान

जुड़ शीतल पर्व को लोग उत्सव की तरह धूमधाम और पूर्ण आस्था के साथ मनाते हैं. यह पर्व मैथिली समाज की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है. इस दिन पूजा-पाठ और कई तरह के पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं, जिसमें शीतलन अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण होता है. इसमें परिवार के बड़े सदस्य या बड़े-बुजुर्ग छोटे सदस्यों के सिर पर जल डालते है और 'जुड़ैल रह' या 'जुड़ायल रहु' कहकर आशीर्वाद देते हैं. शीतलन अनुष्ठान आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद का प्रतीक होता है.

अन्य अनुष्ठानों में जुड़ शीतल पर्व पर बासी भोजन खाना और मां शीतला की पूजा करना शामिल है. इस दिन लोगे एक-दूसरे को बधाई भी देते हैं. जुड़ शीतल पर्व पर ताजा के बजाय बासी भोजन खाने की परंपरा है, जिसे एक दिन पहले ही पकाकर तैयार किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से सत्तू, दही-चूड़ी, कच्चे आम की चटनी, कढ़ी, चावल आदि शामिल होते हैं.  

जुड़ शीतल पर्व का महत्व

जुड़ शीतल का अर्थ ठंडक, शीतलता और शांति से जुड़ा है. यह ऐसा दिन होता है, जो जीवन में शीतलता, शांति और ताजगी लेकर आता है. जुड़ शीतल पर्व पर छोटे सदस्यों के सिर पर ठंडा पानी डालकर आशीर्वाद देना गर्मी के मौसम के आगमन और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी संदेश देता है. इसलिए जुड़ शीतल का पर्व शरीर, मन और पर्यावरण को ठंडा रखने की परंपरा से जुड़ा होता है.

छोटे सदस्यों के साथ ही लोग जुड़ शीतल के दिन घर-आंगन और पेड़-पौधों पर भी पानी डालते हैं. साथ ही पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि वातावरण और प्रकृति के हर जीवन में शीतलता बनी रही. इसलिए यह परंपरा इस बात का भी संदेश देती है कि, जुड़ शीतल केवल मनुष्य नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का पर्व है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 15 Apr 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Jur Sital 2026 Maithili New Year

Frequently Asked Questions

जुड़ शीतल पर्व कब मनाया जाता है?

जुड़ शीतल पर्व वैशाख महीने की शुरुआत में मैथिली नववर्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। 2026 में यह 15 अप्रैल को है।

जुड़ शीतल पर्व का मुख्य अनुष्ठान क्या है?

इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शीतलन अनुष्ठान है, जिसमें बड़े सदस्य छोटे सदस्यों के सिर पर जल डालकर 'जुड़ैल रह' कहकर आशीर्वाद देते हैं।

जुड़ शीतल पर्व पर किस तरह का भोजन खाया जाता है?

इस दिन ताजा भोजन के बजाय बासी भोजन खाने की परंपरा है, जिसे एक दिन पहले पकाकर तैयार किया जाता है, जैसे सत्तू, दही-चूड़ी, और कढ़ी।

जुड़ शीतल पर्व का क्या महत्व है?

यह पर्व शीतलता, शांति और ताजगी का प्रतीक है। यह गर्मी के मौसम के आगमन पर प्रकृति और सभी जीवों में ठंडक बनाए रखने का संदेश देता है।

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