हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJuly Vrat Tyohar 2026: जुलाई में जगन्नाथ रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी सहित पूरे व्रत-त्योहार की लिस्ट

July Vrat Tyohar 2026: जुलाई में जगन्नाथ रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी सहित पूरे व्रत-त्योहार की लिस्ट

July Vrat Tyohar 2026: जुलाई में गुप्त नवरात्रि, जगन्नाथ रथ यात्रा, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा सहित कई बड़े व्रत त्योहार आएंगे. ऐसे में कौन सा फेस्टिवल कब है ये लिस्ट यहां देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Jun 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

July Vrat Tyohar 2026: जुलाई में व्रत-त्योहारों की झड़ी लगने वाली है. गुप्त नवरात्रि, साल की सबसे बड़ी यात्रा यानी जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, देवशयनी एकादशी सहित कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आएंगे. जुलाई में ही चातुर्मास का आरंभ भी हो रहा है, इसके बाद समस्त मांगलिक कार्य पर रोक लग जाएगी. चातुर्मास में पूजा-पाठ, तप को ज्यादा महत्व दिया जाता है. 

जुलाई 2026 व्रत त्योहार 

3 जुलाई 2026 - कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी

कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के कृष्णपिङ्गल रूप की पूजा-अर्चना की जाती है। गणेश जी के इस रूप का वर्ण भूरा एवं काला है जिसके कारण इन्हें कृष्णपिंगल नाम दिया गया है. इस दिन गणपति भगवान का पूजन करने से व्यक्ति जीवन की प्रत्येक दिशा में सफलता अर्जित करता है। संकष्टी तिथि को गणेश जी की आराधना करने के लिये सर्वश्रेष्ठ अवसर माना जाता है,

6 जुलाई 2026 - कालाष्टमी

10 जुलाई 2026 - योगिनी एकादशी

पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने से बड़े से बड़े दोष और नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है. साथ ही 88 हजार ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है.

12 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत एवं मासिक शिवरात्रि

इस बार जुलाई में शिव पूजा के लिए प्रदोष और शिवरात्रि का एक दिन होना शुभ संयोग है. ये दोनों दिन महादेव को अति प्रिय है. रवि प्रदोष व्रत के प्रताप से रोग, दोष दूर होने की मान्यता है.

14 जुलाई 2026 - आषाढ़ अमावस्या

 

आषाढ़ अमावस्या का दिन मन को शांत करने, जप-तप, ध्यान और ईश्वर आराधना के लिए उपयुक्त माना गया है. कई लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, शिव या अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं. पितरों का तर्पण करने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है.

 

15 जुलाई 2026 - आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू

मान्यता है कि इस दौरान देवी की पूजा से बाधाओं से मुक्ति, मनोकामना पूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है. तांत्रिक और शक्ति परंपराओं में गुप्त नवरात्रि को विशेष साधना काल माना जाता है.

16 जुलाई 2026 - जगन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति

 

परंपरा के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है,वे नगर भ्रमण कर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं. यह यात्रा प्रेम, स्नेह और लोककल्याण का प्रतीक मानी जाती है.

 

17 जुलाई 2026 - अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी

22 जुलाई 2026 - भड़ली नवमी

ये दिन मांगलिक कार्य के लिए सबसे खास माना गया है. इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है. चातुर्मास शुरू होने से पहले भड़ली नवमी पर विवाह के कई मुहूर्त रहते हैं, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ही शुभ कार्य पर रोक लग जाती है. 

25 जुलाई 2026 - देवशयनी एकादशी

देवशयनी एकादशी पर देव शयनकाल में चले जाते हैं और सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं. चातुर्मास का शुभारंभ इसी दिन से होता है.

26 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत

28 जुलाई 2026 - कोकिला व्रत

29 जुलाई 2026 - गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा

Budh Gochar 2026: आज से 7 जुलाई तक इन 3 राशियों पर धन हानि, बिजनेस में घाटे का संकट, बुध गोचर में रखें ये सावधानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Gupt Navratri 2026 Jagannath Rath Yatra 2026 Dev Shayani Ekadashi 2026 July Vrat Tyohar 2026 July 2026 Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
July Vrat Tyohar 2026: जुलाई में जगन्नाथ रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी सहित पूरे व्रत-त्योहार की लिस्ट
जुलाई में जगन्नाथ रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी सहित पूरे व्रत-त्योहार की लिस्ट
धर्म
Astrology: बार-बार असफलता और मानसिक तनाव का कारण कहीं केतु तो नहीं?
जब केतु होता है नाराज, जीवन में दिखने लगते हैं ये संकेत
धर्म
Bada Mangal 2026: आखिरी बड़ा मंगल आज, जानें पूजा नियम, उपाय और सटीक शुभ मुहूर्त
आखिरी बड़ा मंगल आज, जानें पूजा नियम, उपाय और सटीक शुभ मुहूर्त
धर्म
Aaj Ka Panchang 23 June 2026: आज आखिरी बड़ा मंगल पर 2 दुर्लभ संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग
आज आखिरी बड़ा मंगल पर 2 दुर्लभ संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
महाराष्ट्र
Mumbai Weather: मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट
मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट
इंडिया
दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर डाली ये बड़ी डिमांड, इस बात के लिए कहा थैंक्यू
दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर डाली ये बड़ी डिमांड, इस बात के लिए कहा थैंक्यू
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, लाखों में सिमटी 'पेद्दी', जानेंं- 'मां इंति बंगाराम' सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?
मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, जानेंं- मां इंति बंगाराम सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?
स्पोर्ट्स
Rohit Sharma Vaibhav Sooryavanshi: 'रोहित शर्मा-वैभव सूर्यवंशी का एक ही डेब्यू ग्राउंड', 19 साल बाद भारतीय क्रिकेट में आने वाला है फिर खास पल
'रोहित शर्मा-वैभव सूर्यवंशी का एक ही डेब्यू ग्राउंड', 19 साल बाद भारतीय क्रिकेट में आने वाला है फिर खास पल
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ट्रेंडिंग
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget