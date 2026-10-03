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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJitiya Vrat 2026: मां निर्जला हों तो अष्टमी श्राद्ध का खाना कौन बनाए?

Jitiya Vrat 2026: मां निर्जला हों तो अष्टमी श्राद्ध का खाना कौन बनाए?

Jitiya Vrat 2026: आज 3 अक्टूबर को जितिया व्रत और अष्टमी श्राद्ध साथ हैं. मां निर्जला हों तो श्राद्ध का भोजन कौन बनाए? जानें रसोई की जिम्मेदारी और व्रत से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Oct 2026 07:21 AM (IST)
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Jitiya Vrat 2026: मां जितिया का निर्जला व्रत रखेंगी और उसी दिन घर में अष्टमी का श्राद्ध भी है. ऐसे में भोजन कौन बनाएगा? पिता, बेटा या परिवार का दूसरा सदस्य रसोई की जिम्मेदारी संभाल सकता है.

श्राद्ध का भोजन मां के हाथों ही बने, इसे अनिवार्य धार्मिक नियम मानने का प्रमाणित आधार नहीं मिला है. भोजन की तैयारी में अपने परिवार की परंपरा और श्राद्ध कराने वाले पुरोहित के निर्देश ध्यान में रखें.

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आज जितिया का निर्जला व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा. इस दिन अष्टमी श्राद्ध भी है. जिन परिवारों में दोनों अनुष्ठान होते हैं, वहां पूजा की तैयारी के साथ रसोई का काम बढ़ जाता है. अक्सर खाना बनाने वाली मां ही व्रत रख रही होती हैं. समस्या यहीं से शुरू होती है कि क्या हर बार दोनों जिम्मेदारियां उन्हीं को निभानी होंगी?

मां का व्रत, परिवार की जिम्मेदारी

जितिया में माताएं संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना से अन्न और जल ग्रहण किए बिना उपवास करती हैं. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई परिवारों में यह व्रत विशेष आस्था के साथ रखा जाता है. नहाय-खाय, निर्जला उपवास और पारण इसकी प्रमुख परंपराएं हैं. 

ऐसे दिन परिवार पहले ही काम बांट ले. कौन सामग्री लाएगा, कौन भोजन बनाएगा और कौन परोसने की व्यवस्था करेगा, यह सुबह की भागदौड़ से पहले तय हो जाए. मां से पकवानों की विधि पूछी जा सकती है, लेकिन पूरा समय उन्हें चूल्हे के सामने खड़ा रखना जरूरी नहीं.

क्या पुरुष श्राद्ध का खाना बना सकते हैं?

घर में आम दिनों में महिलाएं खाना बनाती हैं, इसलिए कई लोग श्राद्ध के भोजन को भी उन्हीं की जिम्मेदारी समझ लेते हैं. लेकिन घरेलू व्यवस्था को धार्मिक अनिवार्यता मान लेना सही नहीं.

पिता या बेटा भोजन तैयार करें तो पहले परिवार में प्रचलित सामग्री और पकवानों की जानकारी ले लें. जिन घरों में खीर, पूरी, चावल या दूसरे निर्धारित व्यंजन बनते हैं, वहां उसी परंपरा के अनुसार तैयारी की जा सकती है. श्राद्ध के भोजन संबंधी रीति में क्षेत्र और कुलाचार का अंतर मिलता है, इसलिए अपनी ओर से नया नियम जोड़ने से बचें.

मां भोजन बनाएं तो क्या व्रत टूट जाएगा?

खाना बनाना और खाना खाना अलग क्रियाएं हैं. निर्जला उपवास का संबंध अन्न-जल ग्रहण न करने से है. केवल रसोई में जाने या भोजन बनाने को व्रत टूटने का कारण बताने के लिए अलग प्रमाण चाहिए. व्रती मां भोजन तैयार कर रही हों तो स्वाद जांचने के लिए चखने का काम कोई दूसरा सदस्य संभाले.

फिर भी मां बना सकती हैं का मतलब यह नहीं कि सारी तैयारी उन्हीं से कराई जाए. बिना अन्न-जल के उपवास के बीच रसोई, सफाई और मेहमानों की व्यवस्था परिवार के दूसरे सदस्य संभालें.

तैयारी कैसे करें?

एक दिन पहले सामग्री खरीद लें और बर्तन तैयार कर लें. श्राद्ध में कितने लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी, यह तय कर लें. पूजा और भोजन कराने का क्रम पुरोहित से पूछ लें, ताकि अंतिम समय में मां को बार-बार उठना न पड़े.

पितरों के प्रति श्रद्धा निभाते हुए व्रत रखने वाली मां का ध्यान भी रखा जा सकता है. इस बार बेटा केवल मां के व्रत का लाभ चाहने वाला न बने, रसोई की जिम्मेदारी भी उठाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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